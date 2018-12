El CDAT acogerá el domingo el espectáculo de teatro de sombras 'El pequeño circo'

El Café de las Artes Teatro acogerá el próximo domingo, 9 de diciembre, el espectáculo de teatro de sombras 'El pequeño circo', del que se pondrá en escena una doble sesión, a las 12.30 y a las 17.30 horas.

'El pequeño circo' es un espectáculo de sombras coloreadas dirigido a los más pequeños en el que se utiliza un lenguaje sencillo y un vocabulario básico, acompañado de conocidas canciones en inglés que ilustran y dan énfasis a los conceptos que se recrean: los colores, las formas geométricas, los números, los animales de la granja, el cuerpo, la familia, los hábitos.

Así, bajo la carpa del pequeño circo, esta obra consigue unir el aprendizaje y la diversión de manera natural. La introducción al lenguaje es una de las características esenciales de este espectáculo, para lo cual se sirve de un repertorio de canciones infantiles en lengua anglosajona conocidas por todos los niños: "Old McDonald", "Family finger", "Head, shoulders, knees and toes", etc.

Todo ello acompañado de sombras de colores en las que los objetos más elementales se convierten es experiencias fabulosas: la nariz roja del payaso cambia de color por arte de magia; los animales de la granja se convierten en expertos acróbatas saltando sobre la cama elástica; un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo sortean la fuerza de gravedad haciendo equilibrios sobre una nariz; los animales salvajes también se convierten en estrellas de circo mostrando sus habilidades: el elefante se lava los dientes, el león se peina y la jirafa se lava la cara... y así sucesivamente los más pequeños pueden recrear con imaginación todo el universo que forma parte de su aprendizaje y quehacer cotidianos.