Dr. Maha's Miracle Tonic llega este viernes a Santander

La banda Dr. Maha's Miracle Tonic ofrecerá un concierto en Santander este viernes, 15 de febrero, en la sala Niágara a partir de las 23 horas.

A ritmo de swing, de western swing y de rhythm and blues, el Dr. Maha se sumerge en la música de los años 30 y 40 para rendir homenaje a los Medicine Shows y al vodevil de principios del siglo pasado.

Dr. Maha's Miracle Tonic presenta 'Boogie Mama', un single con cuatro joyas para sudar en la pista de baile.

Desde su formación en verano del año 2011, la banda de Bilbao ha publicado dos largos, un single, una decena de colaboraciones en recopilatorios, varios premios y realizado más de 300 actuaciones clubes, salas y festivales de blues, jazz, swing, folk y rokc&roll del país, destaca la productora Electric Bulegoa.

Entradas a la venta en Sala Niágara (C/ San Simón 14 Santander), Discos Cucos (C/ santa Lucía 41 Santander) y Frida Street Food (C/ santa Lucía 5 Santander), a 10 euros anticipada y 12 en taquilla.