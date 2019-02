Víctor Manuel llega hoy al Palacio de Festivales con 'Casi nada está en su sitio'

Víctor Manuel recala este viernes en el Palacio de Festivales de Santander dentro de la gira de presentación de 'Casi nada está en su sitio', el nuevo álbum que publicó en octubre a través de Sony Music.

'Casi nada está en su sitio' es el primer álbum de canciones originales de Victor Manuel desde 'No hay nada mejor que escribir una canción', allá por 2008.

Tras su participación en la gira 'El gusto es nuestro 20 años', la publicación de 'Canciones regaladas' -su disco de versiones junto a Ana Belén-, un libro de memorias y el directo '50 años no es nada', era hora de que nuevas composiciones vieran la luz.

Las canciones del álbum son 'Allá arriba al norte', 'Vaya regalo', 'Así me siento hoy', 'Que se vengan todos', 'Elegir rumbo', 'No me digas', 'Digo España', 'Cuando acabe este vals', 'No me quieras tanto', 'Cachito', 'Nos están preguntando', 'Mujer hablando con su perro' y 'He cortado estas flores'.

El recital que ofrecerá en la sala Argenta del Palacio de Festivales comenzará a las 20.30 horas y se prolongará durante dos horas, sin descanso.