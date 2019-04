La obra '¿Quién es el Sr. Smith? de Thiéry llega el fin de semana al Palacio

El Palacio de Festivales de Santander acogerá este próximo fin de semana, el viernes 26 de abril y el sábado día 27, la representación de la obra '¿Quién es el Sr. Smith?', de Sébastien Thiéry, producida por Barco Pirata.

Versionada y dirigida por Sergio Peris Mencheta, se representará a las 20.30 horas en la Sala Pereda, y cuenta en el reparto con Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández

De 90 minutos de duración, cuenta la historia del señor y la señora Carnero, que cenan tranquilamente en su casa cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono.

El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. Y lo que es más extraño aún: los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece la suya: los cuadros han cambiado, los libros no son los suyos, la ropa de sus armarios no les pertenece, etc.

El pánico se apodera de todo y la pesadilla no ha hecho más que comenzar. ¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin saberlo, el señor y la señora Schmitt? ¿Quién está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los "otros"? ¿El espectador? ¿Quién es el señor Schmitt?