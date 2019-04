Revilla dice que el primer diputado del PRC está "garantizado" y el segundo, "a punto"

"Va a estar entre el PSOE y nosotros el segundo diputado", apunta el líder regionalista

El presidente de Cantabria y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el PRC tiene "completamente garantizado" el primer escaño en el Congreso en las elecciones generales del próximo domingo, 28 de abril, en tanto que el segundo está "al alcance" y "a punto" de conseguir.

Por eso, el líder de los regionalistas ha llamado a "un esfuerzo" en la recta final de la campaña para "meter los dos diputados" en la Cámara Baja. "Va a estar entre el PSOE y nosotros el segundo diputado", ha señalado este jueves, en una visita al Mercado de la Esperanza de Santander en la que ha estado acompañado del candidato del partido al Congreso, José María Mazón, y su homóloga al Senado, Rosa Valdés, entre otros dirigentes de la formación.

En declaraciones a los periodistas durante el recorrido por los diferentes puestos, Revilla ha indicado que el primer diputado está "completamente garantizado", según los datos que maneja el PRC, de acuerdo con los cuales habrían "sobrepasado" ya el 17% en intención de voto, mientras que la lista más respaldada "va a estar entre el 21 y 22 por ciento" de los sufragios, ha detallado.

"Vamos a ver si con este esfuerzo de tres días que nos quedan (para las elecciones) podemos meter los dos diputados" del PRC en eñ Congreso, ha expresado el presidente cántabro, al tiempo que ha reconocido que "serían muy importantes" para la región.

En este sentido, ha explicado que esos dos escaños podrían ser "bisagra" en Madrid a la hora ya no solo de conformar el próximo Gobierno de España, sino también al aprobar los presupuestos generales del Estado.

"Nos estamos jugando lo más importante desde que yo estoy en política", ha advertido el líder del PRC que, por eso precisamente, está "haciendo un esfuerzo como no he hecho nunca", con una campaña "muy intensa" y "por toda Cantabria" para "intentar sacar el segundo diputado, que está en este momento a punto".

"Me levanto a las siete y me acuesto a las once de la noche. No paro. Estoy como una moto. Porque tenemos al alcance el segundo diputado", ha manifestado. "Podemos conseguirlo. Creo que lo vamos a conseguir", ha agregado.

En este sentido, Revilla ha destacado que el PRC concurre a las elecciones generales del 28 de abril con "un gallo" como Mazón, que va a ser "una referencia nacional" y "un orgullo" para Cantabria que esté en el Congreso "en igualdad de condiciones" que los representantes vascos o catalanes, pero "en plan serio", es decir, "no insultando a nadie" ni pidiendo "separatismos", sino lo que "necesita" esta Comunidad Autónoma y "defendiendo a España".

MAZÓN, MÁS SEGURO QUE REVILLA DE LOGRAR EL SEGUNDO DIPUTADO

Por su parte, el cabeza de lista a la Cámara Baja ha admitido que afronta "con mucha ilusión" la recta final de la campaña, porque a los datos que tenía el PRC -que eran "muy buenos" y, "siendo conservadores, sabíamos que teníamos un diputado", ha dicho- se suma la respuesta "en la calle", donde "el recibimiento" de la gente está siendo mayor de lo esperado.

Así, el que ha sido consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno regional esta legislatura que termina está "más seguro" que Revilla de que el PRC va a lograr el segundo escaño.

"Nosotros aspiramos a ganar a todos los partidos en estas elecciones", ha manifestado Mazón, que ha reiterado su petición a los cántabros que han votado "toda la vida" a los grandes partidos -PP y PSOE- que apoyen ahora al PRC.

"Qué más les da tener dos diputados más o dos menos en el Congreso del PP o PSOE, si les van a votar en Andalucía, Madrid o Valencia", ha considerado, para contraponer que a los habitantes de esta región "no les da igual" que haya dos dirigentes del PRC que "representen a Cantabria en Madrid".

"Estamos transmitiendo esta idea que está calando", hasta el punto -ha indicado Mazón- que en una pescadería del mercado "me echaban a mí el mitin: 'tenemos que hacer como los vascos, que mira cómo barren para casa'", ha parafraseado el regionalista. "No hace falta que lo diga yo, me lo dice la gente", ha apuntado para concluir.

VISITA MERCADO

Durante el recorrido por los puestos de la Esperanza, tanto Revilla como Mazón han saludado a los diferentes comerciantes, algunos de los cuales se han hecho fotos con el presidente, así como también clientes habituales de la plaza e incluso turistas que están de vacaciones en Cantabria.

Y una pescadera ha querido regalar bocartes de Santoña a Revilla, que se ha negado a recibirlos gratis, por lo que al final se los ha llevado pero pagando el precio marcado: 2 euros.