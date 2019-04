Autores y editoriales cántabras, protagonistas de las dos próximas jornadas de la Feria del Libro

La Feria del Libro comienza la semana con un menú de actividades para todos los públicos, donde habrá cuentacuentos, talleres y actuaciones musicales.

Tras un fin de semana donde los protagonistas han sido escritores de dimensión nacional, como Alejandro Gándara, Berna González Harbour, Conchi Revuelta y José Ovejero, el lunes y el martes el cartel de autores contará con mayoría de escritores y editoriales de ámbito regional, que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus últimas obras y charlar con sus lectores.

Este lunes 29 Isidro R. Ayestarán presentará 'La Divina Soraya' (Ed. Fanes); Laura Campo Cabeza, 'Acero y Cenizas" (Ed. Fanes); y Nieves Álvarez, 'Alicia en el país de la alegría' (Ed. Lastura).

Además, Eulogio Sánchez hablará sobre 'Atraparte' y Carlos Rodríguez Hoyos, sobre 'Mi vida como un algoritmo', ambos títulos pertenecen a la colección Textos Insólitos de la editorial El Desvelo.

Las actividades comenzarán con un concierto de la Banda Municipal de Santander a las 11.30 horas. A continuación habrá una revisión pública de originales y portfolios profesionales a cargo de la editorial Apache Libros y, a partir de las 12.30, los más pequeños podrán asistir al cuentacuentos organizado por Medicus Mundi, que contará con la presencia de Mariposanegra que narrará el cuento 'Kalakamake. O lo que no se ha conseguido sobre la malaria'.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se desarrollará un taller de impresión en 3D en torno a la temática de personajes del cine.

El martes 30 los autores y editoriales protagonistas serán Tasio Fernández, 'Mutación Social' (Ed. How Are You); María Sierra, 'El despertar de Rakelukoides' (Tierra Editorial); Rafael Manrique, 'Cásate (o no)' (Ed. Desvelo); Eduardo Lostal, 'Confines' (Ed. Estvdio) y María del Carmen Dolby, 'Dialogando con Sócrates' (Ed. Tantín).

A las 12.00 horas habrá un nuevo taller de Jumping Clay donde los niños podrán aprender a modelar personajes del mundo del cine y la literatura. Por la tarde, a las 17.00 horas, el editor Giuliano presentará al público la editorial hispano-argentina Mochuelo Libros.

Toda la información sobre las actividades y horarios se pueden consultar en la web de la Feria http://ferialibrosantander.com/.