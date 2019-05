Las australianas Stonefield hacen parada el lunes en Santander dentro de su primera visita a Europa

Las australianas Stonefield harán parada en Santander el próximo lunes, 27 de mayo, dentro de su primera visita a Europa. Será en la sala Niágara a partir de las 21 horas, en un concierto de la promotora Los Huesos de Portobello.

Las hermanas Findley (Amy -voz y batería-, Hannah -guitarra-, Sarah -teclados- y Holly -bajo-) son "una de las sensaciones de la nueva psicodelia, un cocktail lisérgico cargado por igual de space, heavy rock vintage y psicodelia pesada".

Consideradas uno de los pocos combos de la actualidad que sabe conjugar hard rock de la vieja escuela bajo una estética cósmica y pasajes lisérgicos, las australianas han pasado de ensayar en la granja de sus padres en Darraweit Guim a compartir escenario con artistas de la talla de King Tuff, Fleetwood Mac o Black Rebel Motorcycle Club, entre otros.

Apadrinadas por King Gizzard & The Lizard Wizard, en 2006 empezaron a hacer música bajo el nombre de Iotah. Cuatro años más tarde decidieron rebautizarse y editar su primer trabajo de estudio, el homónimo Stonefield (2013). Su carrera profesional se catapultó a partir de ese año, con un sonido más cercano a Black Sabbath o Jefferson Airplane.

A este álbum le seguirían As Above, So Below en 2016 y Far from Earth, editado por Flightless Records en 2018, sello de King Gizzard & The Lizard Wizard, con quienes han girado por todo Estados Unidos y México. Este último álbum fue grabado en Ultrasounds Studios, lugar comandado por Sthepen McBean, guitarrista y vocalista de los Black Mountain.