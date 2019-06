Alice Wonder presenta en Santander 'Firekid', su disco debut

La artista madrileña Alice Wonder actúa este viernes en Santander dentro de la gira de presentación de 'Firekid' (Infarto Producciones / BMG), su disco debut.

Compuesto por 11 canciones, 'Firekid' habla sobre "ese talento que explosiona dentro de alguien, que le incendia, para salir de su crisálida adolescente con la majestuosidad de aquel al que le pueden las ganas de comerse el mundo".

La artista madrileña es una de las promesas destacadas con tan solo 19 años de edad. El año pasado fue su presentación en sociedad.Con tres composiciones propias, Take Of dejó un excelente sabor de boca hasta el punto que plataformas como Spotify contabilizan en varios millones la reproducción del single que dio título al EP.

Junto a su productor Ángel Luján (Vetusta Morla, Xoel López), Martí Perarnau (Mucho, The Sunday Drivers) y el ecléctico y experimental productor de rap y electrónica David Unison a las baterías (The Cabriolets...), Alice Wonder ha formado un equipo que transita entre el indie, la electrónica, el folk, el soul y la música de raíz con madurez y eclecticismo.

Su tour 'Firekid' está siendo todo un éxito por toda la geografía nacional y le ha llevado a los principales festivales del país. Su primera parada en Cantabria será este viernes, 7 de junio, en la Sala Niágara de Santander.