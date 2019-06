El '4 Caños Jazz Festival' vuelve del 5 de julio al 2 de agosto

Actuarán The Busquitos, Dan Barret, Tony Desare Quartet, Anders Bergcrantz Electric Bass Trio y The Boogies & The Bugas

La cuarta edición del '4 Caños Jazz Festival' se celebrará del 5 de julio al 2 de agosto en el Teatro Municipal Concha Espina (TMCE), la Plaza Ángel Menéndez y la Plaza de Piqué y Varela, y contará con nombres importantes del panorama internacional del jazz, como Dan Barret, Tony Desare y Anders Bergcrantz, entre otros, que convertirán a Torrelavega "en un referente del jazz del Norte de España".

Así lo ha destacado este martes en la presentación del evento la concejala de Cultura, Cristina García, quien ha recordado que este festival "pretende acercar el jazz a todos los públicos".

Abrirá el festival The Busquitos, grupo cuyo repertorio abarca una gran variedad de música que va desde los años más locos de los 90 hasta ayer mismo. Han mostrado sus habilidades en las calles de toda Europa, así como en grandes escenarios en jazz festivales y en cines.

Este grupo actuará el viernes 5 de julio a las 22 horas en la Plaza Ángel Menéndez. Una semana más tarde, el 12 de julio, el estadounidense Dan Barret, considerado como uno de los trombonistas de jazz más importante en la escena internacional, actuará en el Concha Espina a las 21 horas.

Tony Desare Quartet actuará el viernes 19 de julio a las 21 horas en el TMCE; Anders Bergcrantz Electric Bass Trio el viernes 26 de julio, también en el teatro a las 21 horas, y cerrará este festival de jazz The Boogies & The Bugas el viernes 2 de agosto a las 22 horas en la plaza Piqué y Varela.

Las entradas para las actuaciones del Teatro Municipal Concha Espina, con un precio de siete euros, se podrán adquirir desde el día 17 de junio a las 8 horas a través de la pagina del TMCE www.tmce.es o la empresa distribuidora de entradas www.giglion.com. También llamando al teléfono 902 733 797, y en taquilla dos horas antes de la actuación en caso de que quedasen entradas disponibles.

Los conciertos que se celebrarán en las plazas, tanto la de Piqué y Varela como la plaza Ángel Menéndez, son de acceso libre y en caso de lluvia, se trasladarán al vestíbulo del TMCE.