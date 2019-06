La Nobel Donna Strickland recibe hoy la Medalla de Honor del Premio Julio Peláez a Pioneras de la Ciencia

El acto de entrega tendrá lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander

La Premio Nobel de Física 2018 Donna Strickland recibirá hoy la Medalla de Honor del Premio Julio Peláez a Pioneras de la Ciencia en un acto que tendrá lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, la UIMP investirá a Donna Strickland Doctor Honoris Causa el próximo jueves, día 20. La Nobel participa a esta semana en Santander en el curso 'IV International School on Ligth Sciences and Technologies. Light in Sources, Health and Medicine'.

Strickland (1959, Guelph, Canadá) fue reconocida por la Academia Sueca con el Nobel de Física por su revolucionario método "para generar los pulsos de láser más cortos e intensos creados por la humanidad". Su trabajo, desarrollado a mediados de los 80 del siglo pasado, dio al láser un poder casi ilimitado, que ha permitido desarrollar los millones de cirugías correctivas de la vista que cada año se llevan a cabo en el mundo utilizando láser ultrapreciso de alta intensidad.

Además de sus méritos científicos, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con la concesión a Donna Strickland de esta Medalla de Honor quiere resaltar su condición de pionera, al ser la tercera mujer en recibir el Nobel de Física desde su creación en 1901.

La Medalla de Honor Julio Peláez, que se concede este año por primera vez y está dotada con 12.000 euros, ha informado la organización en nota de prensa.