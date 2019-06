Revilla y Zuloaga firman el pacto PRC-PSOE con el propósito de formar un gobierno "monolítico" y ser "compañeros leales"

El presidente en funciones y el futuro vicepresidente firman en el Parlamento el acuerdo de gobierno para los próximos 4 años

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Angel Revilla, y el secretario general del PSOE y futuro vicepresidente, Pablo Zuloaga, han firmado hoy el pacto de gobierno para los próximos cuatro años, en un acto en el que el regionalista ha subrayado que es un pacto "lógico" y ha recalcado que a partir de ahora el Gobierno "tiene que ser un bloque monolítico" y que "tienen la obligación de llevarse bien y ser compañeros leales".

Zuloaga, por su parte, ha afirmado que es un "buen pacto", ha prometido un gobierno "estable, comprometido, fuerte, unido y leal" que trabajará por el futuro de Cantabria "rodeado de los mejores hombres y mujeres", y ha añadido que "es importante que la relación entre socios sea buena y seguro que así será". "Aquí no estamos para ser amigos, aunque ojalá lo seamos", ha apostillado.

La firma ha tenido lugar en el Parlamento, en un acto en el que Revilla y Zuloaga han estado acompañados por los miembros de las comisiones negociadoras de un acuerdo que da paso a la cuarta legislatura de coalición PRC-PSOE, tras los mandatos de 2003 a 2011 y los últimos cuatro años, y que incluye el pacto firmado en Madrid entre el PSOE y el diputado nacional del PRC, José María Mazón, con compromisos de inversiones pendientes y para la investidura de Pedro Sánchez.

Revilla ha destacado la "celeridad" con que se firmó ese acuerdo, que permitió "desbloquear" la negociación en Cantabria, "cristalizar" el acuerdo firmado hoy y constituir el gobierno antes de que termine el mes. También ha destacado la envergadura de los compromisos plasmados en el "doble pacto" de Madrid, entre ellos dos licitaciones del tren a Palencia y la del estudio informativo del tren a Bilbao este mismo año.

El líder regionalista ha defendido que el pacto PRC-PSOE es "lógico", porque "es conveniente que haya buena sintonía" entre el Gobierno central y regional, que "no siempre ha habido"; y porque la última legislatura ha sido "positiva" para Cantabria, con 25.000 parados menos que en 2015, "mejoras en sanidad y educación y los grandes activos de la región -Valdecilla, universidad, puerto y aeropuerto- gozan de buena salud".

Además, ha destacado que el pacto "viene avalado" por los resultados electorales de los dos partidos, que suman 170.000 votos, más del 55%, frente a 142.000 y el 42% de votos en 2015, lo que en su opinión demuestra que los ciudadanos han valorado positivamente en las urnas la gestión del bipartito.

Resultados que dan a la coalición, con 14 diputados del PRC y siete del PSOE, una "holgura parlamentaria" -21 diputados de 35- de la que carecían en la anterior legislatura, y que les permitirá aprobar los presupuestos el 1 de enero y sacar adelante iniciativas que no han podido llevar a cabo, entre las que ha citado como prioridad la aprobación "urgente" del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) "antes de un año".

ESTABILIDAD

El presidente en funciones ha hecho hincapié en la importancia de la estabilidad, "fundamental en una España complicada al máximo con retos que tenemos planteados muy graves", y de contar con un gobierno "estable y unido".

"Tenemos que olvidarnos de que en un Consejo de Gobierno hay partidos", ha pedido Revilla, quien ha recalcado que las "luchas" propias de la campaña electoral o las "discrepancias" que haya podido haber en el reparto de competencias durante la negociación del pacto "se tienen que acabar en este momento". "El Gobierno tiene que ser un bloque monolítico que tiene que hacer prosperar a Cantabria", ha subrayado.

Por otro lado, Revilla ha destacado que España necesita un gobierno "cuanto antes" porque la interinidad del Ejecutivo tiene a las comunidades autónomas "lastradas y sin poder cobrar mucho dinero", por lo que ha hecho un llamamiento a "aquellos que no tienen otro objetivo que torpedear la elección del presidente, a que sean sensatos, piensen en el interés de España y permitan la investidura" de Pedro Sánchez. "Quien no ha ganado las elecciones y no tiene alternativa no puede bloquear a un presidente", ha sentenciado.

ZULOAGA, DISCURSO EN CLAVE DE PARTIDO

A diferencia de Revilla, la intervención de Zuloaga ha sido en clave de partido. Así, ha explicado que para el PSOE, el pacto cumple "un triple objetivo". Por un lado, desarrollar en los ayuntamientos modelos de gestión progresista, objetivo con el que se ha mostrado satisfecho pese a "algunas turbulencias".

Por otro lado, consolidar la labor del PSOE en el Gobierno, y en tercer lugar, sumar el apoyo del diputado del PRC, José María Mazón, a los dos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y "conseguir un gobierno que le venga bien a Cantabria y España".

Zuloaga ha afirmado sobre el acuerdo firmado en Madrid por el PSOE y Mazón, que es "bueno poner negro sobre blanco los compromisos que Pedro Sánchez ya había asumido en sus 10 meses de gobierno, que se ven ahora refrendados y permiten que Pedro Sánchez sea investido con el apoyo del diputado del PRC.

A la vez, ha destacado que las bases del PSOE han hecho un "ejercicio de máxima responsablidad" al apoyar el pacto "en más de un 83%", y ha enumerado algunos compromisos vinculados a las áreas que asumirá el PSOE. Entre ellos ha destacado la creación de empleo de calidad; que Valdecilla sea "imagen y proyección de la mejor Cantabria a nivel nacional e internacional"; la aprobación de las leyes LGTBI y de Memoria Histórica, y el desarrollo de la Ley de Igualdad.

Zuloaga, que será vicepresidente y portavoz del Gobierno, ha confirmado que asumirá la cartera de Universidades, Cultura y Deporte. Preguntado sobre las personas que dirigirán las otras tres consejerías socialistas (Economía y Hacienda; Sanidad; e Igualdad, Empleo y Políticas Sociales), se ha limitado a indicar que la dirección del PSOE "buscará a los mejores".

Tampoco Revilla ha desvelado nombres y ha reiterado que habrá "algunos cambios" en los consejeros del PRC, que gestionará cinco carteras: Educación, tradicionalmente en manos del PSOE; Presidencia y Justicia; Obras Públicas, que suma Ordenación del Territorio y Urbanismo; Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que incluye Sodercan, y Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural, que añade la competencia de Medio Ambiente.

"Primero hay que cumplir con el protocolo", ha dicho Revilla en alusión a los hitos previos al nombramiento de consejeros: la constitución del Parlamento, este jueves; el Pleno de investidura, los días 26 y 27; y su toma de posesión, el viernes 28 por la tarde.

RELACIÓN PERSONAL REVILLA-ZULOAGA

Preguntados por la relación personal que mantienen Revilla y Zuloaga, el regionalista ha respondido que no han tenido una relación "demasiado afectiva" pero ahora "tenemos la obligación de llevarnos bien". "No hace falta que seamos amigos, tenemos que ser compañeros leales", ha dicho Revilla, quien ha señalado que Zuloaga es el vicepresidente, "al que respeto y apoyaré en todo lo que pueda".

"Soy muy facilón para llevarse bien conmigo, siempre que se respeten mis principios inmutables, lealtad y objetivos comunes", ha dicho Revilla, quien ha recalcado que "nos unen un 90% de objetivos".Ha añadido que él prácticamente no habla de siglas, sino de Cantabria, que "es lo que nos tiene que guiar y unir".

Por su parte, Zuloaga ha respondido que tiene muy claro cómo tiene que ser la relación con su socio de gobierno después de su experiencia como alcalde de Bezana apoyado en cuatro partidos. A la vez, ha recordado que hasta ahora no formaba parte del Consejo de Gobierno -la vicepresidenta es la anterior secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos-, pero ahora "la situación cambia" y podrá tener una "relación directa" con Revilla como socios de gobierno y presidente y vicepresidente.