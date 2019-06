Mañanes pide foros de reflexión para afrontar con normalidad hechos como el exilio republicano

El consejero de Cultura en funciones inaugura el III Congreso sobre este tema que congrega en la UNED a importantes especialistas

El consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Francisco Fernández Mañanes, ha manifestado la necesidad de convocar foros como el III Congreso sobre 'Destinos del Exilio Republicano' que se inicia este jueves, pues sirven de "piedra de toque" para afrontar la normalización de un acontecimiento histórico de este calibre.

A su juicio, estaríamos "amputados democráticamente" si no fuéramos capaces de abordar "abiertamente y con honestidad intelectual" estos hechos para buscar "lo que nos exige la dignidad humana, que no es otra cosa que verdad, reparación, y justicia".

Antes de iniciar la apertura de este congreso en la sede de la UNED, el consejero ha tenido unas palabras de recuerdo y homenaje al falelcido político regionalista Rafael de la Sierra. Posteriormente, ha agradecido tanto a la Fundación Bruno Alonso, al Centro de Estudios Montañeses, como al Centro Asociado de la UNED por esta iniciativa que forma parte de una amplia programación puesta en marcha por Acción Cultural Española y que ha sido aprobada por una comisión interministerial, creada específicamente para "poner en su lugar el acontecimiento más dramático al que tuvo que enfrentarse este país el siglo pasado".

Ha recodado que más de medio millón de españoles cruzaron las fronteras, un volumen, a su juicio, "extraordinario" si tenemos en cuenta la población que había entonces, lo que provocó una "angustia vital", como así lo reflejaron autores de la época como José Bergamín, que calificaba ese fenómeno como "la España peregrina".

Para Mañanes, la presencia de estos refugiados tuvo una "incidencia muy clara y definitiva" en algunos de los países de acogida y ha mostrado su confianza en que este congreso arroje "mucha luz" sobre la relevancia de lo que llevaron estos españoles "en su mochila", que, además de "mucho llanto, como afirmó León Felipe, eran una parte muy importante de la intelectualidad de nuestro país", ha concluido.

PROGRAMA

El congreso, que se estructura en dos jornadas con una serie de ponencias de corta duración, se inicia este jueves con las intervenciones de Manuel Aznar (Grupo de Estudios del Exilio Literario Universitat Autònoma de Barcelona), Donna Southard (University of California at Berkeley), Katia Figueredo (Universidad de Salamanca), Luis Pascual Cordero (Universidad Isabel I), José Manuel Puente (Centro de Estudios Montañeses) y Victoria Martínez (University of California at Berkeley), y concluirá con las ponencias de Valentín Andrés Gómez, Jesús Ángel García Ibáñez e Ignacio Alonso del Val (Desmemoriados. Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva).

Este viernes será el turno de los investigadores Abdón Mateos (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Lynn C. Purkey (University of Tennessee at Chattanooga); David Felipe Arranz (Universidad Carlos III); Isabel Álvarez-Sancho (Oklahoma State University); Germán de la Riva, Luis Alberto Salcines y José Ramón Saiz Viadero (Fundación Bruno Alonso), e Isidro Cicero (Sociedad Cántabra de Escritores), entre otros.

El congreso se clausurará con un recital poética a cargo de Rosa Gil titulado 'Tambor del llanto (Poetas del exilio republicano)'.