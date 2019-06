La UIMP nombra Doctora Honoris Causa a la Nobel Donna Strickland: "No hay que tener miedo a asumir retos"

La Universidad Menéndez Pelayo destaca su contribución al progreso del conocimiento y de la humanidad"

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha investido este miércoles Doctora Honoris Causa a la Premio Nobel de Física 2018 Donna Strickland, que en su discurso ha aconsejado a los estudiantes "no tener miedo de asumir retos y que se apoyen en sus amigos para que les ayuden a tomar decisiones".

"Siempre habrá una persona extraña tratando de derribarte. El truco está en ignorar a esos pocos y confiar en todos los demás. Lo más importante es recordar que nunca sabes dónde te lleva la vida, por lo que simplemente hay que intentar y disfrutar del viaje", ha considerado la Premio Nobel.

En su intervención, Donna Strickland se ha mostrado "muy honrada" por recibir este reconocimiento, ha recordado su trayectoria desde que era estudiante y también las dificultades que acarrea el trabajo de investigación y, sobre todo, los problemas de conciliación entre la vida académica y personal.

"Tuve que decidir entre vivir con mi marido y estar en paro o tener un trabajo en la rama de las Ciencias y vivir por mi cuenta. Elegí el camino de mi trabajo y mi marido y yo tuvimos que seguir buscando empleos que nos permitieran estar juntos", ha relatado.

La profesora Strickland ha sido distinguida "por contribuir al progreso del conocimiento y de la humanidad" y es que "se trata de una de las más reconocidas autoridades científicas en las Ciencias y Tecnologías de la Luz del mundo" y "una referencia excepcional para las nuevas generaciones de jóvenes del mundo", según ha destacado en la 'laudatio' el catedrático de la Universidad de Cantabria José Miguel López-Higuera.

"Donna Strickland no solo escribió y publicó su artículo mítico In Optics Communications y elaboró su tesis doctoral Development of an ultra-bright laser and an application to multi-photon ionization, sino que posibilitó el desarrollo de láseres ultra-intensos y fueron ambos reconocidos con el Premio Nobel de Física en 2018 por la Academia Sueca por su método de generar pulsos ópticos ultra cortos de alta intensidad", ha subrayado el profesor quien ha apuntado que es la tercera mujer en la Historia en recibir este premio.

López-Higuera también ha destacado que la Nobel es, además, la demostración de que "con objetivos claros, valores, esfuerzo, dedicación, tenacidad e inteligencia, se puede lograr el éxito".

Por su parte, la rectora de la UIMP, María Luz Morán, se ha referido a Strickland como un "ejemplo" y ha subrayado su capacidad para combinar su vida académica y personal, al tiempo que ha asegurado que las mujeres tienen la "gran ventaja" de poder conocer las "alegrías de la vida familiar y laboral" y, con ella, la oportunidad de "mirar la vida" a través de otro punto de vista más complejo.

De igual manera, la rectora ha señalado el "enorme placer y honor" que supone entregar el Doctorado Honoris Causa a Strickland por la "combinación" que representa de "talento académico, potencia investigadora y difusión del conocimiento".

La Nobel ha sido investida Doctora Honoris Causa de la UIMP en un acto celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde esta semana interviene en el encuentro 'IV International School on Ligth Sciences and Technologies'.

Además, han asistido a la celebración otras autoridades como el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Pablo Acosta; y el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.

DONNA STRICKLAND

Donna Strickland se gradúo en el programa de ingeniería y física de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario (Canadá) en 1981. Más adelante, pasó a ser estudiante de doctorado del Profesor Mourou en la Universidad de Rochester en Nueva York con quien desarrolló una idea para afrontar el problema de incrementar la intensidad de los láseres pulsados órdenes de magnitud que más tarde daría lugar al método de 'Amplificación de pulso gorjeado' o 'Chirped Pulse Amplification (CPA)'.

Tras su doctorado, se desplazó a Ottawa (Canadá) para trabajar en el Consejo Nacional de Investigación en Canadá y más tarde trabajó para el departamento de láser del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore. Después fue contratada por el Centro de Tecnología Avanzada para Fotónica y Materiales Optoeléctricos, lo que posibilitó la conciliación de la vida profesional y familiar con sus dos hijos y esposo y en 1997 fue nombrada Profesora Asociada en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo (Canadá).

Strickland recibió ya el martes la Medalla de Honor del Premio Julio Peláez a las Pioneras de la Ciencias, un distintivo que concede este año por primera vez la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

El Nobel de Física que recibió en 2018 la convirtió en la tercera mujer en la historia en recibir este galardón.