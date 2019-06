El Parlamento de Cantabria acoge hoy la capilla ardiente de Rafael de la Sierra

El Parlamento de Cantabria acoge este viernes la capilla ardiente del que fuera su presidente entre 1999 y 2003, el político regionalista y exconsejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, fallecido el miércoles por la noche a los 70 años tras una dura enfermedad.

La capilla ardiente estará abierta desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y, posteriormente, por la tarde, se celebrará el funeral a las 18.30 horas en la iglesia de Santa Lucía en Santander. Además, el Ayuntamiento de Piélagos, en el que nació el regionalista, ha decretado un día de luto oficial para este viernes y guardará un minuto de silencio en su memoria, a las 12.00 horas, en el exterior de la Casa Consistorial.

Cofundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) junto al líder de la formación y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, ha destacado en la política cántabra como un hombre dialogante, respetuoso y que siempre ha trabajado por la búsqueda del consenso.

Todos los partidos políticos de la comunidad autónoma han coincidido en ensalzar su "talla política" y le han considerado un "referente" de la política regional, pero por encima de todo le han ensalzado como "una gran persona".

Y para el PRC, formación que fundó junto a Revilla, supone la pérdida de su referente "ideológico, intelectual y humano" además de a "un maestro", cuyas enseñanzas "marcarán" el presente y el futuro de esta formación política.

Miguel Ángel Revilla ya reconoció ayer que le va a ser difícil continuar sin De la Sierra, que llevaba a su lado 40 años y que ha calificado no sólo como una "persona rigurosa, ejemplar, discreta, sabia" sino que cree que ha sido su "brazo derecho y hombre de confianza", su "complemento perfecto". "Se me va a hacer muy duro no tenerle al lado. Muy duro", aseguró.

RAFAEL DE LA SIERRA

Rafael de la Sierra falleció el miércoles por la noche a causa de una larga enfermedad. Nacido en Vioño de Piélagos el 20 de septiembre de 1948, estaba casado con María del Carmen Morón, tenía dos hijas y cuatro nietos.

Licenciado en Derecho, ejerció la abogacía desde 1977, estando su trayectoria profesional ligada a cargos ejecutivos en empresas de seguros de ámbito nacional hasta 1987, año en el abrió su propio despacho profesional en Santander. Y participó en numerosos cursos, simposiums y conferencias sobre temas diversos, relacionados fundamentalmente con la gestión empresarial y su ejercicio profesional como abogado.

Desde el punto de vista social, se distinguió por su vinculación en muy diversas iniciativas de carácter cultural. Así, fue socio fundador de la Coral de Santander y de las asociaciones Vital Alsar, Asociación para la Consecución de la Universidad a Distancia y de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), en el seno de la cual se encargó de la organización de las tres primeras ediciones del Día Infantil de Cantabria y fundó, junto a Miguel Ángel Revilla, el Partido Regionalista de Cantabria, en 1978.

Diputado regional desde 1991 y vicesecretario general del PRC desde 1994, fue jefe del Gabinete de la entonces Asamblea Regional de Cantabria (1988); consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deporte de la Diputación Regional de Cantabria (1990-1991); secretario Primero de la Mesa de la Asamblea Regional Cantabria (1993), y concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Santander (1995-1999). En la legislatura 1999-2003 fue el presidente del Parlamento de Cantabria, siendo elegido por unanimidad.

En la legislatura (2003-2007) simultaneó los cargos de portavoz del Grupo Parlamentario y del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Santander.

En las legislaturas, 2007-2011 y 2011-2015 fue portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, y desde 1990 hasta 2019 vicesecretario general del PRC. También fue secretario de Organización hasta la celebración del XII Congreso Regional en noviembre de 2018.

En la legislatura que concluye ahora, fue diputado del Parlamento de Cantabria y dirigió la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria hasta abril de 2019. En las elecciones del 26 de mayo, fue elegido diputado al concurrir en las listas del PRC.