Ábalos critica a PP y Cs por "blanquear" a Vox tras los insultos a la ministra de Justicia

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes a PP y Ciudadanos por "blanquear" a Vox, un partido del que cree que "no hay nada que esperar" como se ha demostrado con los insultos de uno de sus representantes hacia la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

"No es algo que no esperásemos (los insultos por parte de Vox), pero me parece peor de quienes han blanqueado eso y nos decían que estábamos exagerando con la presencia de estos elementos de ultraderecha tan intolerantes y que practican la calumnia como una cuestión absolutamente usual", ha dicho en Santander a preguntas de la prensa tras inaugurar un foro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El ministro en funciones ha considerado que de Vox "no hay nada que esperar" pero sí de "aquellos que se dicen formaciones de gobierno y constitucionalistas", en referencia a PP y Cs, a los que el domingo pidió un "pronunciamiento" público sobre las manifestaciones "intolerables" del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte.

Y es que este miembro de Vox colgó en su Facebook una publicación en la que llamó a la ministra de Justicia "p***, tiparraca y embustera", algo que para Ábalos es una muestra mas de que "no hay nada que esperar" de ese partido al que a otros (PP y Cs) "no les importa blanquear" por ser "con los que quieren gobernar".