Ábalos reivindica las infraestructuras como "instrumento para dar un servicio público"

Ha vuelto a apostar por alcanzar un pacto de estado de infraestructuras y movilidad

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha reivindicado que el Gobierno concibe las infraestructuras como "un instrumento para dar un servicio público" a los ciudadanos y no para que sean "un fin en sí mismas" y, por ello, ha vuelto a apostar por alcanzar un pacto de estado de infraestructuras y movilidad.

Así lo ha dicho este lunes en su intervención en la inauguración de la quinta edición del Foro Global de Ingeniería y Obra Pública organizado por la Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Ábalos ha vuelto a tender la mano al resto de actores políticos, económicos y sociales para la consecución de ese pacto de estado que, a su juicio, debe de ser un acuerdo que "garantice el cumplimiento de los planes ferroviarios y de carreteras, la gestión de la conservación de las infraestructuras y las prioridades y criterios de inversión".

Un reto importante que, según ha insistido el ministro en funciones, gira en torno al cambio de concepto de inversión en infraestructuras por el de inversión en movilidad, caracterizada por su racionalización y reorientación de los recursos donde más se necesitan.

Ábalos ha hecho un repaso a las políticas llevadas a cabo desde su llegada al Ministerio, con "una apuesta clara por la movilidad como derecho, la garantía del acceso social a la vivienda, el impulso a las estrategias para mejorar la seguridad en el transporte y el trabajo para la modernización y adaptación al cambio tecnológico y medioambiental ligado a la planificación y eficiencia de la política de transporte".

El reto tecnológico también ha estado presente en las palabras del ministro con conceptos como nueva movilidad, vehículo autónomo, sistemas de transporte inteligente o la utilización del Big Data para definir conceptos de conservación preventiva.

En este sentido, Ábalos ha señalado que "las infraestructuras son seguras, pero debemos ser críticos para su mejora", por lo que desde el Ministerio se está trabajando en acometer actuaciones que hagan frente a la conservación de carreteras.

Así ha recordado que "se ha presentado un informe exhaustivo en Consejo de Ministros con más de 60 iniciativas relacionadas con seguridad, mantenimiento y la afección del cambio climático en nuestras infraestructuras".

Y es que, ha dicho, en los últimos años y debido a la crisis económica, se ha acumulado "un déficit en conservación" que, en el caso de las carreteras, ha cifrado en unos 2.000 millones de euros entre 2012 y 2017. Por ello, ha enfatizado que el Gobierno ha impulsado un centenar de "obras de emergencia por importe de 26 millones de euros".

También en esa política ha enmarcado el rebaje del precio de los peajes en un 30% algo que, lejos de redundar en una menor recaudación, "ha conseguido incentivar el uso" de las autopistas, ha mejorado la movilidad y la seguridad y ha aumentado el tráfico en las mismas en "un 12% desde el pasado mes de enero".

En la inauguración del Foro, que se ha celebrado en el Salón de Baile del Palacio de La Magdalena, han intervenido, además de Ábalos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera; y la rectora de la UIMP, María Luz Morán.

INGENIERÍA PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha destacado el papel de la ingeniería para hacer frente al cambio climático, para hacer "ciudades más resilientes, aportar soluciones para luchar contra el impacto del clima, gestionar riesgos y la movilidad sostenible", todo para "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Así, ha reivindicado que la lucha contra el cambio climático es gestionada como una política de Estado, más cuando, ha destacado, "en estos momentos hay en España 32 millones de ciudadanos afectados directamente por algunos de los impactos del cambio climático, bien en espacios afectados por dinámicas costeras o, en el interior, por la falta de recursos hídricos".

Este dato, ha señalado, se extrae de un análisis realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que, en el marco de su instrumento 'open data', ha analizado los impactos de la crisis climática en España en los últimos 40 años y que "anticipan que este fenómenos no sólo no va a disminuir en el futuro sino que irá in crescendo" lo que "nos obliga a actuar para adaptarnos".