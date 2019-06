El Centro Botín programa un taller para profundizar en la literatura

Conocer en profundidad qué es un álbum ilustrado y tomar conciencia de su eficacia como instrumento comunicativo, tanto en el plano racional como en el aspecto más sensorial, es lo que persigue el taller de profundización de literatura programado por el Centro Botín para esta semana.

Una propuesta dirigida a descubrir uno de los géneros literarios más desconocidos por el gran público y que aúna la capacidad para generar preguntas, expresar sentimientos, transmitir belleza e incentivar el desarrollo del criterio personal y la crítica razonada.

Mónica Gutiérrez Serna, doctora en Bellas Artes y especialista en ilustración literaria, es la encargada de impartir un taller que permitirá a los participantes conocer cuáles son los recursos y los medios empleados por los autores para que disfrutar de un álbum ilustrado sea una experiencia multisensorial y significativa.

Así, esta santanderina afincada en Madrid, que ha ilustrado alrededor de 40 obras para editoriales españolas, Asia y América Latina, desentrañará las principales características de este tipo de libros, en los que la imagen gráfica y el relato literario se complementan e interactúan entre sí.

Gutiérrez Serna ha expuesto en numerosas ocasiones y ha sido reconocida con importantes premios de ilustración, entre los que destaca el 2º Premio Nacional Libros Mejor Editados Infantil-Juvenil, concedido por el Ministerio de Cultura, con el libro 'Palabras'.

El taller tendrá una versión para el público general, titulada 'Sí o no', y otra para niños a partir de seis años, denominada 'Me gusta -no me gusta'. Ambas tienen un aforo limitado a quince personas y se desarrollarán entre el 24 y el 27 de junio, en cuatro sesiones de tres horas cada una. De 17.30 a 20.30 los adultos y de 10.00 a 13.00 horas los niños.

Esta actividad tiene un precio de 30 euros para el público general, con un descuento del 50% para los Amigos del Centro Botín. Para la versión infantil, las plazas están agotadas, según ha informado el centro de arte en un comunicado.