Experta en cuidados paliativos dice que "se sigue disimulando mientras alguien se está muriendo y eso no puede ser"

La médico del Servicio Cántabro de Salud, Rosa Díez Cagigal, directora del curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'La vida, una oportunidad irrepetible. Una visión desde los cuidados paliativos', ha lamentado que "se sigue disimulando mientras alguien se está muriendo y eso no puede ser".

"Al trabajar me voy dando cuenta de que no se puede hablar de este tema, incluso cuando tienes un enfermo, cuando la muerte está ahí, se ve. Aún así, se sigue sin hablar de ello, se sigue disimulando mientras alguien se está muriendo y eso no puede ser", ha sostenido la doctora en la inauguración de este curso que pretende ahondar en un tema tan complejo como la muerte que aún hoy sigue siendo un auténtico tabú en nuestra sociedad y cómo la aceptación de la misma es la única vía para llegar al final de la vida de nuestros seres queridos y la nuestra propia con serenidad, posibilitando despedidas y el cierre de asuntos pendientes.

Se trata de uno de los cursos que más veces se ha desarrollado en la sede pejina y, en palabras de su directora, "siempre tratamos lo mismo, la muerte, el proceso de morir, intentar que la muerte no sea un tabú sino que comencemos a tratarla con naturalidad, como algo inherente a la vida".

De hecho ha señalado que "este curso se está convirtiendo en un máster para la vida; morir forma parte de la vida y ese es el objetivo que yo me he propuesto".

A pesar de tratarse de la novena edición de este monográfico dedicado a la muerte, se trata de uno de los cursos con más afluencia de público en la sede de Laredo y en él se pone de manifiesto "cómo afrontar la muerte, algo de lo que no se habla, algo que queremos ocultar, que no es de buen gusto y no es grato, pero que sin embargo nos llegará a todos".

Durante esta semana se abordarán aspectos como el papel de la familia y sus emociones en la fase final de la vida, la resiliencia en la enfermedad, la escucha activa como herramienta en los cuidados paliativos o las emociones de los profesionales y el autocuidado.