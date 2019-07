Alicia Sintes participará en los seminarios de la Universidad Internacional Méndez Pelayo

La investigadora y directora del Grupo de Relatividad y Gravitación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Alicia Sintes, participará en la primera edición de la escuela en partículas físicas y cosmología de la Universidad Internacional Méndez Pelayo (UIMP), titulada 'New windows to the Universe: gravitional waves and multi-messengers'.

Su equipo fue el único español que participó desde su inicio en el proyecto responsable de la primera detección de ondas gravitacionales, que se produjo el 14 de septiembre. Este hito se premió en 2017 con el Premio Nobel de Física y el Premio Princesa de Asturias de Investigación.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, y el filósofo Fernando Savater serán algunos de los protagonistas destacados de los cursos y seminarios programados por la UIMP de Santander esta semana, en la que también arrancará la actividad en el campus de Las Llamas.

Muhammad Yunus, quien también es Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998, será investido Doctor Honoris Causa de la UIMP el sábado 6 de julio, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de La Magdalena.

Por su parte, Montero inaugurará el lunes, 1 de julio, el encuentro 'Imposición sobre la riqueza', en el que se tratarán cuestiones como la reforma del Impuesto de Sucesiones, la tributación del capital, la distribución del patrimonio y la fortuna en España, además del fundamento filosófico de ciertos gravámenes.

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, clausurará el miércoles estas jornadas, por las que pasarán profesionales del Banco de España, el Tribunal Constitucional o el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y que también acogerán a profesores de las universidades de Barcelona, Navarra, Extremadura o Zaragoza.

La responsabilidad civil o patrimonial del Estado y la evolución del Derecho Administrativo en España se abordarán en el seminario 'La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las entidades del sector público institucional', que se celebrará bajo la dirección del catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Cantabria (UC) Luis Martín Rebollo, y contará con la presencia del presidente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla.

Asimismo, entre el lunes y el viernes, pasarán por este curso el magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Fernández Valverde, el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa Tribiño (expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) o el catedrático de Derecho Administrativo de la UC Juan Manuel Alegre Ávila.

El sector médico y sanitario tendrá su representación con el XIII 'Encuentro e-Salud y Telemedicina. La transformación digital de la salud' y las jornadas RRI en España y su modelo de incorporación en los institutos de investigación sanitaria. En ambas citas participará la directora general del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti Álvarez. El curso 'Presente y futuro de la terapia con células CART' se desarrollará entre el jueves y el viernes, 4 y 5 de julio.

La 18 edición de la escuela de farmacología del Instituto Fundación Teófilo Hernando se celebrará bajo el título 'Frontier Biomarkers and Drug Discovery for the Early Diagnosis and Treatment of Alzheimer's Disease' y contará con la intervención del catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio G. García, quien también impartirá la conferencia 'Alzheimer: diagnóstico precoz para tratar mejor', dentro del ciclo 'En contexto', el lunes 1 de julio a las 19 horas, en el Paraninfo del Palacio con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, el filósofo Fernando Savater asistirá el miércoles al encuentro 'Periodismo de verdad', organizado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

La conferencia de clausura de este seminario correrá a cargo del experto en ética periodística de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana, fundada por Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo Ramírez.

El Consejo Económico y Social de España (CES) celebrará en la UIMP su 25 encuentro, que este año se ha bautizado 'La situación socioeconómica y laboral en España. Retos: estabilidad y desarrollo sostenible' y que abrirá la presidenta en funciones del CES, María del Carmen Barrera Chamorro.

En el curso 'Aulas para la igualdad: El valor de coeducar', dirigido a profesores, estarán la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo Díaz; la directora del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI), María Ángeles Sallé Alonso; o la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), Rocío Rodríguez Prieto.

LAS LLAMAS

Además, el lunes arrancará la actividad de este curso académico en el campus de la UIMP en Las Llamas, con el Máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera, que inaugurará la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, y el curso 'Corrección y estilo en español: producción de textos escritos en el ámbito académico y profesional'.

Otros cursos programados para la próxima semana son: 'Nuevos retos en la caracterización y conservación de los bienes del Patrimonio Cultural', que se celebrará desde el martes, 2 de julio, hasta el viernes, 5 de julio; 'Historiografía y metodología histórica: nuevos retos', entre el lunes y el viernes; y 'La empresa social y los objetivos de desarrollo sostenible', de lunes a viernes.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales, el escritor Nando López protagonizará los Martes literarios, mientras que el miércoles Diego Doncel estará en las Veladas poéticas.

Esa noche, el Paraninfo de Las Llamas acogerá el concierto de la Orquesta UIMP, a partir de las 20.30 horas.

El maestro alemán Christian Zacharias ofrecerá, el lunes a las 20.30 horas, un recital de piano en el Teatro Casyc.