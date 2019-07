Arranca el XIX Encuentro de Música y Academia, que ofrecerá 50 conciertos

El XIX Encuentro de Música y Academia de Santander, que se celebrará del 1 al 27 de julio, ofrecerá 50 conciertos, entre ellos inaugural a cargo de Péter Eötvös, que dirigirá por primera vez a la Orquesta Sinfónica Freixenet.

La presente edición de este encuentro entre grandes maestros y jóvenes talentos de la música presenta un programa "muy variado", con numerosos profesores nuevos y grandes maestros, que ofrecerán más de 45 conciertos en las Sala Argenta y Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria, el Palacio de la Magdalena-Universidad Menéndez Pelayo, la iglesia de Santa Lucía, además de otras 21 localidades de la región.

En el concierto inaugural, el domingo 7 de julio a las 20.30 horas, la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro, dirigida por primera vez por Péter Eötvös --maestro residente en esta edición--, ofrecerá la obra del propio director 'The gliding of the Eagle in the skies' y el 'Concierto para violín y orquesta en re mayor Op.61' de Beethoven, con el artista invitado Giovanni Guzzo como solista. En la segunda parte será el turno de la obra Petrushka de Stravinsky, versión de 1947.

Ese día, 7 de julio, en la Sala Pereda, poco antes del concierto inaugural (19.00 horas), Álvaro Guibert hará que la música de ese programa resulte más cercana a través de explicaciones y ejemplos musicales en vídeo.

En el taller de 'Disfruta la Música' se aprenderá a saborear el 'Concierto para violín y orquesta' de Beethoven, uno de los conciertos más bonitos del repertorio universal, y el ballet Petrushka de Stravinsky. Además, se encontrarán las claves para apreciar una obra reciente de Eötvös, que dirigirá este concierto y estará en el Encuentro como compositor residente.

Tras este primer programa orquestal, el encuentro se desplegará en una gran celebración de la música de cámara.

La parte académica tendrá lugar en las aulas del Conservatorio Jesús de Monasterio. Allí, 11 profesores procedentes de todo el mundo trabajarán con los jóvenes impartiendo lecciones magistrales y sesiones de ensayo.

Los artistas invitados este año son Zakhar Bron y Latica Honda-Rosenberg (violines), Ivan Monighetti (violonchelo), Hansjörg Schellenberger (oboe), Pascal Moraguès (clarinete), Dag Jensen (fagot), Richard Watkins (trompa) y Claudio Martínez Mehner (piano).

Por primera vez, estarán Miguel da Silva (viola), Andrea Lieberknecht (flauta) e Iris Vermillion (canto). El maestro Péter Csaba se ocupará de los programas de orquesta de cámara. Asimismo, Eötvös prolongará su estancia en Santander como compositor residente invitado y el domingo 14 de julio en la sala Pereda se contará con su presencia en un encuentro con el maestro, abierto al público.

La iglesia de Santa Lucía, por tercer año consecutivo, albergará un concierto el jueves 11 de julio a las 21.30 horas, con obras de Eötvös, W.A. Mozart y Bach.

La Camerata del Encuentro, que actuará el 24 de julio, pondrá el punto final a las actuaciones en la Sala Argenta. Será dirigida por el maestro Csaba con obras de Mahler-Schönberg, Brahms y Dvorák.

La venta de abonos para la Sala Argenta será entre el martes 25 al sábado 29 de junio e incluye los 9 conciertos programados a las 20.30 horas. A partir del 2 de julio se podrán adquirir las localidades de manera suelta, cuyo precio varía según zona a escoger. Los conciertos en la Sala Pereda, la Iglesia de Santa Lucía y las localidades cántabras son de acceso gratuito (aforo limitado).