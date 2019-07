La aplicación práctica de los códigos éticos periodísticos es "manifiestamente mejorable", según Pérez Oliva

La periodista y profesora Milagros Pérez Oliva ha afirmado este jueves que la aplicación práctica de los códigos éticos periodísticos es "manifiestamente mejorable". A su juicio, "hay muchos ámbitos de impunidad, de malas prácticas que no están cubiertos por los códigos de autorregulación porque la mayoría no tienen poder sancionador".

"La autorregulación sin normas internas tiene poca eficacia", ha señalado la también ex defensora del lector en El País en su intervención en el curso 'Periodismo de verdad' que se celebra esta semana la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Según ha informado la UIMP en nota de prensa, Pérez Oliva ha afirmado que "el periodismo está en el centro de los conflictos" y, por lo tanto, se ha mostrado preocupada por "las fuerzas superiores a la voluntad individual que son las dinámicas políticas informativas que se generan alrededor de los propios medios y sobre la práctica individual de los periodistas capaces de modificar su propia voluntad".

Por otro lado, la periodista también ha trasladado que "la práctica periodística es susceptible de provocar grandes daños, grandes perjuicios en la sociedad", es por eso que propone disponer de "un compendio de ética profesional, un compendio de normas".

"La autorregulación, hasta ahora, se ha basado, sobre todo, en los códigos éticos de la profesión periodística. Creo que han sido marcos muy útiles como elementos de referencia para la buena práctica periodística. Si no tuviéramos estos códigos éticos de la profesión me atrevo a pensar que el periodismo sería bastante peor y que la ciudadanía ya estaría pidiendo a gritos la regulación del periodismo", ha valorado Pérez Oliva en su ponencia '¿Quién controla la ética periodística?'.

Por su parte, la periodista Lucía Méndez, que ha intervenido también en el curso para hablar sobre 'La agonía del cuarto poder en la era digital', ha coincidido en que "hay que seguir combatiendo las malas prácticas y, sobre todo, la frivolidad de los contenidos".

"El mundo en el que nos movemos los periodistas en este momento es un mundo donde no hay reglas, no hay verdades... Los periodistas no tienen tiempo material ni recursos para confirmar las noticias", ha lamentado la analista política y columnista de El Mundo, quien también se ha referido a lo que ha cambiado el periodismo en los últimos años debido, en parte, a la revolución tecnológica.

Méndez ha manifestado que "el público cada vez tiene mayor poder en los contenidos", han pasado de llamarse "lectores" a llamarse "usuarios" y cree que la mayor transformación se ha producido en el tiempo de consumo. "Las personas que consumen diarios a través de la Web, redes sociales, Google... La media que están en cada una de las noticias que pinchan es 34 segundos", ha explicado la periodista quien, además, se ha mostrado preocupada por el "deterioro de la comprensión lectora".

El curso Periodismo de verdad' contará mañana con la participación de Manuel Campo Vidal, periodista y profesor de comunicación; y Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana, fundada por Gabriel García Márquez, que tratarán sobre 'Las noticias falsas' y 'La ética periodística en los próximos diez años', respectivamente.