Cerca de 5.000 personas disfrutaron del directo de Tarque, Quique González y Sidecars en el arranque de Música en Grande

La lluvia no empañó el inicio del festival, en el que este jueves actúan Vanesa Martín, Ana Guerra, Sofía Ellar y Ximena Sariñana

Cerca de 5.000 personas disfrutaron en directo de la música de Carlos Tarque, Quique González, Sidecars y Senártica en la primera jornada del festival Música en Grande, que se celebra por segundo año consecutivo en los Campos de El Malecón y que reúne hasta el próximo sábado sobre el escenario de Torrelavega a artistas como Melendi, Pablo López, Vanesa Martín o Ana Guerra, entre otros.

La lluvia no empañó el pistoletazo de salida del festival, que arrancó con una noche dedicada al rock que abrieron los cántabros Senártica, un grupo que está despuntando después de grabar su primer disco, 'Incendia', con nuevo nombre y nueva formación.

A continuación, tomó el relevo Sidecars, que trajo hasta la capital del Besaya su quinto y último trabajo de estudio, 'Cuestión de gravedad'. Juancho (voz y guitarra solista), Gerbas (bajo) y Ruly (batería) interpretaron temas como 'Todos mis males', 'Locos de atar' o 'Tu mejor pesadilla', para despedirse con dos clásicos de la banda, 'Fan de ti' y 'Amasijo de huesos'.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la salida al escenario de Quique González, afincado en Cantabria desde hace más de 15 años y que tenía entre el público a su familia y amigos más cercanos para acompañarlo en una noche muy especial, con la que el cantante y compositor madrileño reaparecía tras un largo periodo de silencio en el que ha estado trabajando en un nuevo disco que verá la luz después del verano.

La conexión y complicidad de Quique González con "sus vecinos", como él mismo los definió en su vuelta a casa, se dejó notar a lo largo de la noche, cuando miles de gargantas corearon los estribillos de canciones como 'Pequeño rock and roll', 'Salitre', 'Vidas cruzadas' o 'Charo', con la que cerró el show a dúo con Nina, la vocalista de Morgan.

Le tocó poner el broche de oro a esta primera jornada de Música en Grande a Carlos Tarque, entrada la madrugada, con un espectáculo muy rockero basado en su primer disco en solitario, titulado simplemente 'Tarque'.

Además de interpretar algunos de los temas de su nuevo álbum, como 'Ahora y en la hora', 'Heartbreaker', 'Juicio final' o 'El diablo me acompañará', tuvo tiempo para hacer algunos homenajes, como el que brindó a The Beatles con su versión de 'Come together' o a Cactus con 'En el corazón'.

Este jueves las protagonistas serán Vanesa Martín, Ana Guerra, Sofía Ellar y Ximena Sariñana.