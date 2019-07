El Nobel Muhammad Yunus, Doctor Honoris Causa de la UIMP, aboga por rediseñar el sistema económico

El premio Nobel de la Paz en 2006 lamenta que "veamos el mundo a través del signo del dólar"

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha investido este sábado 6 de julio al premio Nobel de la Paz en 2006, el profesor Muhhamad Yunus, como Doctor Honoris Causa, por su creación de los microcréditos y el Banco Grameen, que ofrece préstamos a las personas más desfavorecidas en todo el mundo. Yunus, que ha aceptado la investidura "en honor de todas las mujeres" con las que trabaja en Bangladesh, ha lamentado que "la pobreza la crea el sistema" por lo que es necesario "rediseñar" el mismo.

"La pobreza es un fenómeno impuesto a los pobres, no es autocreado entonces, ¿por qué deben responsabilizarse de ello?", se ha preguntado.

El profesor ha relatado que comenzó su labor cuando sintió que la economía "no tenía sentido para nadie" por permitir situaciones de desigualdad y comenzó a ir a las aldeas de su país para prestar de su propio bolsillo a las mujeres más pobres. "Puesto que los bancos no prestaban dinero a las mujeres decidí hacerlo yo, hizo falta mucho tiempo para convencerlas porque les daba miedo el dinero", ha explicado.

Los préstamos de un dólar se popularizaron hasta convertirse en un banco nacional (Grameen Bank) que en la actualidad cuenta con más de nueve millones de prestatarios, de los cuales el 97% son mujeres, según Yunus. En este sentido, ha explicado que, para hacer funcionar la entidad "hizo todo lo contrario" a las prácticas tradicionales de los bancos.

En la actualidad, Grameen Bank presta más de 3.000 millones de dólares al año, "sin documentación de fines legales, abogados, ni garantías", además de tener otras novedades respecto a los bancos tradicionales como que las mujeres prestatarias son las que conforman el Consejo de Administración, tal y como ha explicado Yunus.

"Si haces la misma banca la gente se hará cada vez más rica y los pobres seguirán fuera. Entonces cambiamos todo lo que se hacía en los bancos y funcionó y la idea se diseminó por todo el mundo porque no tiene que ver con un país rico sino con las personas pobres", ha destacado.

De este modo, Grameen Bank abrió una sucursal, primero en Nueva York, para en la actualidad contar con varias oficinas en las principales ciudades norteamericanas y contar con 120.000 prestatarias. En cuanto a la devolución del préstamo, Yunus ha asegurado que "tenemos un pago perfecto" con un índice por encima del 99,5%, lo que, en su opinión, confirma que el banco "funciona perfectamente".

EL TRABAJO QUITA EL DERECHO A DESCUBRIRSE A UNO MISMO

Por otro lado, ha aludido al trabajo como "una idea equivocada" que "quita el derecho a descubrirse a uno mismo". "En la historia de la humanidad nunca hemos trabajado para otros teníamos que ocuparnos de nosotros mismos y el trabajo acaba con todo", ha aseverado.

En su opinión, si hubiese la oportunidad, "todo el mundo sería un emprendedor" pero ha lamentado que, para la mayoría de la gente, "faltan herramientas". Por ello, asegura, que su banco "no rechaza a nadie" si acude con una idea emprendedora. "Tal vez no sea buena, pero te daremos el dinero y nos aseguraremos de que tenga éxito porque el negocio también significa fracaso y es parte de la empresa", ha insistido.

De igual manera, ha criticado que la economía sea vista como una ciencia social pues, a su juicio, "no tiene nada de social". "Está motivado por el interés y no tiene ninguna dimensión social entonces no puede ser una ciencia social mientras que yo intento llevar esta dimensión social a los seres humanos para que puedan hacer negocios sociales", ha matizado.

En este sentido, ha lamentado que "veamos el mundo a través del signo del dólar" y ha asegurado que él provee a las personas con unas "nuevas gafas" donde en un lado está el signo del dólar y en el otro, la gente. "La decisión es tuya pero tienes las dos visiones mientras que la economía niega una de ellas".

"HERRAMIENTAS PARA LOS DESHEREDADOS DE LA TIERRA"

La profesora de la facultad de CCEE y Empresariales de la Universidad de Cantabria (UC), Ana Fernández Laviada, ha sido la encargada de pronunciar la 'laudatio' del acto y ha calificado al profesor Yunus como "un grande con mayúsculas".

Fernández ha lamentado que "los ocho hombres más ricos del mundo tengan la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo" y señalado, refiriéndose a la obra de Yunus que, en contra de la creencia popular, "los más ricos no son necesariamente unos malvados" sino que "comparten el sentimiento de desasosiego por vivir en un mundo drásticamente dividido entre ricos y pobres".

A su juicio, prueba de ello es el dinero donado a causas benéficas, ya sea en forma de donativos individuales o mediante la constitución de fundaciones filantrópicas.

En el acto, ha intervenido también la rectora de la UIMP, María Luz Calvo-Sotelo, quien ha asegurado que "se puede contribuir a crear sociedades mejores y mas justas", así como "a cambiar el mundo". Asimismo, la rectora ha calificado a Yunus como "un líder social" por idear y poner en marcha herramientas para que "los desheredados de la tierra puedan gozar de una vida digna".

Por su parte, el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Pablo Acosta, ha destacado la labor de Yunus por sus "esfuerzos" en incentivar el desarrollo social "desde abajo".

Muhammad Yunus, ha sido reconocido en 2012 como uno de los mejores empresarios de nuestro tiempo y ha recibido más de 55 títulos honorarios de universidades de 20 países y más de 100 premios de una treintena de países. En 2006, el profesor Yunus y el Grameen Bank recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz.

Además, es uno de los siete individuos que han recibido el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y ha aparecido en la portada de las principales publicaciones económicas, como Time Magazine, Newsweek y Forbes Magazine.