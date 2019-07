'The Spanish Peasant' presenta hoy su cuarto disco en la sala Niágara

'The Spanish Peasant' presentará este sábado, en la sala Niágara de Santander, su cuarto disco, 'Pronóstico Reservado', un disco con novedades como el salto al castellano en las letras o la incorporación del bajo eléctrico y la ausencia de violín, que dotan con un nuevo carácter a la banda, más explícito en la narración y mas enérgico en el sonido.

'The Spanish Peasant' inicia su trayectoria en 2009. Sus dos primeros discos, 'Home'; y 'El sueño de Lluvia', fueron considerados "mejor disco del año" en Cantabria por la revista musical Mondosonoro.

En el año 2015 presentaron su trabajo "The whale & the Ocean", una propuesta conceptual, en la que la banda evoluciona hacia la diversidad sonora. Aún así no pierden su identidad, moviéndose entre la creación de atmósferas, las dinámicas y los "juegos" musicales.

De forma natural, por cambios en su formación (Gema Martínez: voz, Javi Lost: voz y guitarra, Santiago Buil: batería y cacharros varios, Nico Rodríguez: bajo/guitarra/banjo, David G. Estébanez: teclado/bajo), el grupo afronta esta nueva etapa con el lanzamiento de este cuarto disco.