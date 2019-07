Péter Eötvös dirige hoy a la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro de Música y Academia

El XIX Encuentro de Música y Academia de Santander, organizado por la Fundación Albéniz que preside Paloma O'Shea, se inaugura este domingo 7 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria con el concierto en el que el maestro húngaro Péter Eötvos dirigirá al violinista Giovanni Guzzo y a la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro.

En el concierto inaugural, patrocinado por Viesgo, la Orquesta Sinfónica Freixenet del Encuentro, dirigida por primera vez por Péter Eötvös, interpretará en la primera parte 'The gliding of the eagle in the skies' del propio Eötvös y el 'Concierto para violín y orquesta en re mayor op. 61' con el solista al violín Giovanni Guzzo como artista invitado. En la segunda parte se podrá disfrutar la obra 'Petrushka, burlesca en 4 escenas (versión 1947)' de Stravinski.

Las entradas, a precios populares de 5 y 10 euros, se podrán adquirir en las taquillas del Palacio de Festivales de Cantabria antes del inicio del concierto.

Dentro de la programación del festival, se contará con dos actividades gratuitas y complementarias a los conciertos que tendrán lugar en la Sala Pereda y serán patrocinadas por Fundación Banco Santander.

Este domingo tendrá lugar la primera de ellas, el taller 'Disfruta la música' (19 horas). De la mano de Álvaro Guibert, director de Relaciones Externas y Asesoramiento de la Fundación Albéniz, se explicará al público, de una manera amena y cercana, las tres obras que se interpretarán poco después en el concierto de inauguración.

La otra cita será el 'Encuentro con Eötvös y Csaba', el 14 de julio a las 19 horas, donde Péter Eötvös mantendrá una conversación abierta con Péter Csaba, en la que se hablará de su vida y obra, de sus sensaciones como compositor residente en la presente edición del Encuentro, y de sus trabajos futuros.

Tras el concierto inaugural, la música del Encuentro llegará a todos los rincones de la geografía cántabra para acercar los grandes clásicos a todos los públicos.

El Encuentro de Música y Academia reúne hasta el 27 de julio a 68 jóvenes músicos de 27 nacionalidades distintas procedentes de 11 escuelas europeas de música asociadas (París, Budapest, Helsinki, Bruselas, Londres, Berlín y Madrid).

Junto con la experiencia de los maestros, ofrecerán en total 50 conciertos que se desarrollarán en las dos salas, Argenta y Pereda, del Palacio de Festivales de Cantabria, en el Paraninfo de La Magdalena, en el Paraninfo de Las Llamas, en la Iglesia de Santa Lucía y en 21 localidades de la región.