Revilla, a Arrimadas: "Hasta el 31 de diciembre no vamos a poner en duda a nadie"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha replicado a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, que en su partido, el PRC, "hasta el 31 de diciembre no vamos a poner en duda a nadie".

Con estas palabras, el regionalista ha rechazado las críticas de la dirigente en una entrevista que publica este lunes 'El Diario Montañés', en la que opina que "Revilla se equivoca si cree que el PSOE cumplirá su compromiso con Cantabria", adquirido para facilitar el Ejecutivo bipartito en la Comunidad y el apoyo del diputado cantabrista a Pedro Sánchez en su investidura como presidente.

Además, el presidente regional ha agregado que el PRC "algo de sartén por el mango" tiene, tanto en la región -donde gobierna en coalición con los socialistas- como en Madrid -donde ha obtenido un diputado en el Congreso-.

"¿Qué va a decir?", se ha preguntado Revilla, para indicar que Arrimadas -que participó este fin de semana en el Campus Joven que Cs celebró en Santander- no va a hablar de lo "bien" que lo hace él o del "éxito" que ha tenido con el acuerdo firmado con el PSOE.

Y tampoco va a afirmar -ha agregado- que Sánchez es "un cumplidor nato" que incluso podría "adelantar los plazos" para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en infraestructuras o el pago de la deuda pendiente por las obras del Hospital Valdecilla.

No se puede "esperar eso de la oposición", ha reiterado el presidente cántabro, que ha recordado en cualquier caso que el PRC tiene "el papel firmado". Y "algo de sartén por el mango tenemos, en Cantabria, y algo de sartén en Madrid" también, ha remachado.

Después de opinar que Arrimadas ha venido a Cantabria a "hacer un papel", Revilla ha indicado que él y el PRC tienen que esperar hasta el 31 de diciembre para ver si se cumplen los compromisos adquiridos por el PSOE en Madrid y en los plazos previstos de aquí a fin de año, sobre los que aceptaría una demora de diez o quince días -"no más- por problemas de "burocracia" y por ser Navidad la época del "turrón y la zambomba".

Así, hasta entonces "no vamos a poner en duda a nadie", ha dicho el presidente de una "tierra seria", en la que "si se firma algo, se cumple". "Yo por lo menos siempre que he firmado algo lo he cumplido. A mí no me han devuelto un talón nunca", ha apostillado.

Ahora bien, el presidente cántabro y líder de los regionalistas ha avisado también de que "si se hacen las cosas mal las vamos a denunciar", y ha puesto como ejemplo de ello temas "sensibles" para el PRC y para él, como que desde Madrid se hagan "concesiones" a partidos que "no consienten" que se respete la Constitución Española.

Revilla ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Arrimadas tras la reunión que ha mantenido en el Gobierno con la líder del PP regional, María José Sáenz de Buruaga.