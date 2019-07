Un experto de la USAL cree que España "no está reaccionando bien" a los problemas que plantea una mayor libertad sexual

El catedrático emérito de Psicología de la Sexualidad de la universidad de Salamanca, Félix López Sánchez, ha lamentado que la sociedad, los gobiernos y también el mundo sanitario "estén fallando" ante los problemas relacionados con una mayor libertad sexual que, a su juicio, es "maravillosa", pero que aumenta la posibilidad de incurrir en "malos usos" de la misma.

"Los gobiernos nos han fallado todos y nos siguen fallando, en el mundo sanitario se lavan las manos de todos los problemas y España no está reaccionando bien a los problemas relacionados con una mayor libertad sexual", ha aseverado en una rueda de prensa con motivo de su participación en el curso 'Psicología y Sexualidad'.

En este sentido, ha señalado que, en materia de agresión sexual, existen muchos estudios para detectar y trabajar este problema, así como trabajos para ayudar a víctimas y agresores para que éstos últimos "no lo vuelvan a hacer". Por ello, según ha criticado, "no está fallando la ciencia", sino una sociedad en la que se han logrado "muchas libertades pero donde "no se socializa bien la libertad".

Asimismo, ha lamentado que la última investigación de abusos sexuales en España date del año 1994 debido a que este tipo de investigaciones son "muy costosas", por lo que no es posible tener datos sobre si ha aumentado o disminuido el número de abusos sexuales en nuestro país. "Si lo hiciéramos bien, podríamos disminuir", ha apuntado.

No obstante, el catedrático ha señalado que, mientras algunos factores de riesgo como los abusos tras la ingesta de alcohol y drogas han aumentado, otros como las "instituciones más cerradas" han disminuido y se ha referido a la importancia de ayudar a las familias y los centros educativos a que "afronten bien" esta problemática porque, según ha asegurado, "no lo vamos a erradicar del todo".

En el caso concreto de los adolescentes, el catedrático ha lamentado que asumen una "sexualidad furtiva" y "en secreto" puesto que la familia y la escuela "guardan silencio" ante ella y quienes hablan son "internet" y "la pornografía". "Cerramos los ojos y ellos usan la información en secreto y encima queremos que no asuman riesgos", ha criticado.

EDUCACIÓN SEXUAL

Preguntado sobre si es necesaria la implantación de una asignatura en los centros educativos, el catedrático ha asegurado que "nadie discute" que exista una "alarmante necesidad de discusión" en torno a la sexualidad sino "desde qué modulo" hacerlo.

En esta línea, ha descartado aproximaciones desde el punto de vista de los riesgos o la dimensión religiosa-moral y ha propuesto un modelo "biográfico y ético" para ayudar a cada persona a "construir su biografía y sexualidad".

Por su parte, el director del curso, Helio Carpintero, ha señalado que el problema de la educación sexual como educación "fisiológica comportamental" es que tiene que ver con la "desvinculación" de la sexualidad de la relación amorosa de tipo personal y ha lamentado que existan libros que van "a la forma fácil del comportamiento fisiológico".

Carpintero ha enfatizado la sexualidad como un "tema esencial" para la vida de cada persona y el ejercicio de su libertad en el mundo social por lo que ha resaltado la importancia de que esté abierta a "todas las orientaciones para que la sociedad no limite a las personas en sus sentimientos más profundos".

Por su parte, el profesor titular de Psicología de la Universidad a Distancia de Madrid, José Ignacio Baile, ha criticado "ese afán de resolver" las problemáticas sexuales "con una asignatura de 7 meses", algo que a su juicio es "totalmente inviable". "Lo que hacemos es reconocer nuestro fracaso como sociedad. No podemos esperar que la escuela resuelva el compromiso social", ha matizado.

HOMOSEXUALIDAD

Baile ha criticado que, si bien en la sociedad "existe respeto y aceptación a la homosexualidad", algo que se plasma en "leyes avanzadísimas, en el fondo y de forma "implícita", no existe esta aceptación. "Se sigue viendo como una minoría asociada a perjuicios y diferente que hacen que estas personas vivan ocultas", ha apostillado.

Según Baile, esto dificulta la investigación en materia de orientación sexual porque, tal y como ha explicado, es "difícil" obtener muestras poblacionales de personas "dispuestas a hablar de su orientación", su "situación familiar" o incluso "su orientación política".

Además, ha asegurado que en los últimos años se ha producido un "repunte de la homofobía", así como "ataques a personas con orientación homosexual", no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial debido a valores que clasifican la homosexualidad como algo "antinatural, negativo o externo".

Esto, a su juicio, hace que se aborde esta orientación "desde le desconocimiento, la ocultación y los comportamientos de riesgo", pues estas personas "no pueden vivir su orientación con naturalidad".

Por ello, ha destacado la importancia de "conocer esta realidad" y ha hecho un llamamiento a todos los actores sociales para "colaborar" y tratar de conseguir la "aceptación de esa manifestación de la libertad".