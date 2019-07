Directora de escena Ainhoa Amestoy: "Los profesores están ansiosos por encontrar otros modos de transmitir"

La directora de escena Ainhoa Amestoy, autora de la obra teatral 'Amor, amor catástrofe', que se ha estrenado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha asegurado que los profesores del siglo XXI "están ansiosos por encontrar otros modos de transmitir".

Para Amestoy, el "suspense" es una de las herramientasfundamentales para "despertar" el interés que los profesores en ocasiones no reciben de sus alumnos. En este sentido, ha considerado como necesario mantener "la curiosidad" en el estudiante, ya que, a su juicio, "si el espectador no quiere saber, no se engancha a la pieza".

Así lo ha señalado la también profesora de teatro de la Universidad complutense de Madrid en una entrevista concedida a la UIMP con motivo del curso 'Herramientas del teatro para la enseñanza' que ella misma dirige.

Precisamente, este tipo de recursos técnicos son los que se han desarrollado en el taller que ha impartido esta semana en la UIMP, donde ha realizado un recorrido por "múltiples herramientas" teatrales, con el objetivo de mejorar la comunicación en una clase, y así conseguir romper "con lo tradicional".

En este sentido, la directora ha señalado que existen técnicas que son "más aprovechables" que otras, como, por ejemplo, el trabajo que se desarrolla a través de la luz. "No es lo mismo si en un aula tienes una iluminación apagada, que correspondería en teatro a una tragedia, que, si tienes una iluminación absolutamente viva, que en teatro correspondería a una comedia", ha matizado.

También ha resaltado la disposición del espacio como otro de los instrumentos relevantes. "Si por ejemplo tengo a los alumnos frontales frente al profesor, en lo que llamamos en teatro, 'teatro a la italiana', la relación es mucho más distanciada", ha relatado.

Del mismo modo, Amestoy ha apuntado que una clase dispuesta de forma circular es "mucho más participativa". Asimismo, otra herramienta a destacar tiene que ver con el contacto visual o, en palabras de la directora, "cómo mirar a ese receptor para que no se te escape".

En cuanto a los profesores que acuden a este curso, Amestoy ha explicado que "son profesores especiales" que vienen en busca de "nuevos planteamientos para resultar más atractivos con el alumno, y también para su propia vida".

Según la directora, la gran mayoría no son profesores de teatro sino que a algunos "les ha tocado la asignatura de teatro de rebote". "Son del ámbito de música, de danza, de lengua y literatura. Por esta razón, muchos de ellos se ven en la obligación de dar clases de teatro para saber cómo hacerlo", ha apostillado.

Para la directora, parte de su misión consiste en hacer que los asistentes no se aburran y desconecten, por lo que procura acercar a profesionales de distintos ámbitos a la clase para que los alumnos conozcan nuevas herramientas teatrales.

En concreto, en el curso participa la logopeda Roxana Coll, que ha aproximado a los asistentes "al manejo adecuado de la voz". El equipo se completa con Luis d'Ors, quien ha conversado sobre narración oral, con el objetivo de "transmitir las asignaturas de manera atractiva para el oyente"; y Borja Cortés, "uno de los especialistas en España en el mundo de la improvisación", según Amestoy.

A este grupo de profesores se han sumado también el actor, músico e integrante de la compañía Ronlalá, Juan Cañas y la profesora y dramaturga Julieta Soria.