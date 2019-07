Ribera urge "acelerar" los procesos para abordar "desde ya" el cambio climático porque "no hay tiempo"

La ministra para la Transición Ecológica en funciones cree que "está fallando" la capacidad de respuesta de instituciones contra el cambio

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, cree que "está fallando la capacidad de respuesta de las instituciones" a una "emergencia" de "primer orden" como es la lucha contra el cambio climático; ha advertido que "no hay tiempo", y ha abogado por la necesidad de "acelerar" todos los procesos de cambio que se precisan para abordar este problema "desde ya".

A ello ha instado la ministra este lunes en Santander durante su participación en la inauguración del curso 'Jóvenes y cambio climático' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), un acto en el que ha afirmado que "no es posible seguir pensando que habrá alguna solución mágica" o tecnológica contra el cambio climático que "caerá no se sabe de dónde" o "en algún momento". "Eso no es verdad, las cosas no ocurren así", ha advertido.

Ribera ha señalado que para que "llegue a materializarse" una fórmula contra el cambio climático es "necesario invertir ya en el proceso de cambio para que se aceleren los procesos de identificación de soluciones" que ayuden a afrontar las fases para las que aún no hay respuesta.

La ministra ha afirmado que la lucha contra el cambio climático es "un tema de nuestro tiempo" y también "del que está por venir", un asunto "real", "físico", "moral" y "de supervivencia humana".

Ribera ha afirmado que los fenómenos meteorológicos "extremos" que se están dando cada vez más relacionados con el cambio climático, como las altas temperaturas de los últimos días en París, Londres o Escandinavia, obligan a tomar decisiones sobre la gestión del agua, de los bosques o los incendios