Susana Truchuelo renueva como directora del departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UC

Susana Truchuelo, profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria (UC), ha renovado hoy su cargo como directora del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, que viene ejerciendo desde el año 2015.

En el acto, el rector de la UC, Ángel Pazos, felicitó a Truchuelo por "volver a asumir esta responsabilidad", agradeciéndole su dedicación y trabajo al frente del mismo, ha informado la institución académica en

Truchuelo es coordinadora del Doctorado Interuniversitario (UC-UAM) en Historia Moderna. Desde 2019 es miembro asociado del Centre de Recherches Historiques (CRH) de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París).

Sus líneas de investigación se centran en la construcción del imperio ibérico en la época moderna en los distintos territorios de la Monarquía Hispánica.

Su laboratorio prioritario de trabajo son los territorios vascos, centrando la reflexión en la articulación interna del poder a diversas escalas, analizando la operatividad de las redes de patronazgo y la economía donativa en el gobierno de los Habsburgo, en particular en sus aspectos fiscales, comerciales y militares. Además, forma parte del 'Grupo Mundus. Historias conectadas en sociedades tradicionales'.

Ha realizado estancias de investigación predoctoral en el ISIG de Trento, EHESS de París y ha desarrollado actividad investigadora y docente en la UPV-EHU), Universidad Nacional de La Plata, Córdoba, Salta y Bahía Blanca (Argentina), Évora (Portugal), Toulouse (Francia) y Santiago de Chile (Chile, 2014).

En la actualidad es co-investigadora principal del proyecto Gobernanza, Conflicto y Construcción de Cultura Política (MICINN) y coordinadora en la UC del proyecto europeo RRESISTANCE: Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries.

Los resultados más relevantes de su investigación han quedado recogidos en tres monografías: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII) (Diputación Foral de Gipuzkoa, 1997), Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004) y Tolosa en la Edad Moderna. Organización y gobierno de una villa guipuzcoana (Aranzadi, 2006).

Además, es editora de Las fronteras en el Mundo Atlántico (siglos XVI-XIX) (con E. Reitano) (HisMundi, Universidad Nacional de La Plata, 2017); Civitas. Expresiones de la ciudad en la Edad Moderna (con R. López , M. Torres) (UC, 2015); Europa en torno a Utrecht (con M. Torres) (UC, 2014); Dentro del Archivo Secreto Vaticano. Guía para la investigación a partir de documentos sobre el País Vasco (1458-1830) (et al.) (UPV-EHU, 2013); y Andrés de Urdaneta: un hombre moderno (Ordizia, 2009).