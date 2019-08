El PP plantega la posibilidá de qu'el Rei proponga candidatu alternativu a Sánchez pa desbloquiar la so investidura

García Egea ta "d'alcuerdu" col Rei en que "lo ideal" ye que nun haya elecciones y culpa a Sánchez de ser l'elementu de bloquéu"

El PP plantega, como fórmula para desbloquiar l'actual situación política nacional, el nomamientu per parte del Rei Felipe VI d'un candidatu alternativu a Pedro Sánchez, incluyendo una persona de "consensu", pos considera que'l líder socialista ye anguaño l'elementu de bloquéu" de la democracia y "nun ye de fiar".

Esta propuesta foi puesta esti llunes enriba de la mesa pol secretariu xeneral del PP nacional, Teodoro García Egea, en Santander, onde participó nel Comité Executivu Rexonal del Partíu Popular de Cantabria.

Asina, preguntóse por qué tien que ser Sánchez el candidatu si nun llogró axuntar el sofitu abondu del arcu parlamentariu pa ser presidente al solo llograr el votu a favor de los sos 123 diputaos y el del parllamentariu nacional del PRC, José María Mazón.

"El dilema nun ye ente Pedro Sánchez y elecciones, el dilema ye si güei tenemos un candidatu qu'amene l'enfotu de too l'arcu parlamentariu y Pedro Sánchez güei ye presidente del Gobiernu pero los que-y fixeron presidente va un añu nun se fíen d'él y por eso dixéron-y non en xunu y sol mio puntu de vista pueden dici-y que non en septiembre", dixo García Egea,.

Nesti sentíu, abrió la puerta a qu'esi candidatu de consensu" nun sía del PSOE y tamién plantegó que se dexe de gobernar a l'alianza PP-Cs cola astención del restu de partíos constitucionalistas y dende el PSOE.

García Egea afirmó que, tres lo asocedío con Bildu en Navarra --onde esta formación astúvose pa dexar la investidura como presidenta de la socialista María Chivite--, demostróse, al so xuiciu, que'l PSOE y Pedro Sánchez "nun ye de fiar" y, por ello, el PP "nun puede astenese" énte'l posible intentu de investidura.

XÉNOVA REFUGA L'ASTENCIÓN DE CUALESQUIER MANERA

Fuentes de la dirección nacional del PP precisaron dempués a Europa Press que'l Partíu Popular "nun va facilitar en nengún casu la investidura" d'un candidatu socialista.

Según añedieron, el secretariu xeneral del PP quixo dexar claro que, a la vista de la incapacidá" de Sánchez pa llegar a un alcuerdu, seique'l problema sía él y con otru candidatu del PSOE "sí podría alcordar colos sos aliaos naturales, empezar per Podemos, como yá fai en comunidaes y conceyos".

Les mesmes fontes sorrayaron que'l Partíu Popular va siguir ónde-y asitiaron los españoles, exerciendo la oposición "con firmeza, coherencia y sentíu d'Estáu".

"D'ALCUERDO" COL REI Y LES ELECCIONES

Tocantes a les declaraciones del Rei nes qu'apela a los partíos a atopar una solución a l'actual política pa evitar unes nueves elecciones, García EGea amosó el so "d'alcuerdu" coles palabres de Felipe VI y comparte con él que "lo ideal" sería que los ciudadanos nun tengan que volver a les urnes.

"Creo que nesti casu'l Rei dixo lo que munchos españoles piensen, lo que munchos españoles pensamos. El problema ye, como siempres, Pedro Sánchez, que nun consigue algamar en torno a él una mayoría y ye l'elementu de bloquéu de la democracia española", dixo García Egea, quien recordó que foi Sánchez quien convocó les elecciones xenerales del 28 d'abril y agora "nun ye capaz" d'algamar la mayoría abondo pa ser investíu presidente y formar Gobiernu.

"Si Pedro Sánchez nun ye capaz de ganar l'enfotu de el españoles, nós plantegamos que pueda dexar pasu a otru candidatu, inclusive d'otra formación política, que pueda algamar en torno a sí una voluntá mayoritaria del arcu parlamentariu", aportunó García Egea.

De toes formes, afirmó qu'el so partíu "nun va parar" y yá se pon a trabayar "dende esti mesmu momentu" nes próximes elecciones "sían cuando sían" al envís d'algamar a esa "gran mayoría" de ciudadanos que "siempres creyeron n'España, na igualdá d'oportunidaes, na Constitución y na Llei", faciendo que vuelvan tamién a sofitar al partíu aquellos que nos pasaos comicios nun votaron al so partíu y decantáronse por otres formaciones "buscando soluciones que nun atoparon".

Asina respondió al ser cuestionáu si Partíu Popular ta axustando con Cs o inclusive Vox pa, si hai repetición electoral en payares, puedan apautar llistes comunes, siquier pal Senáu.

Ensin responder espresamente a esta cuestión, García Egea llimitóse a cuntar que, nesti momentu, el centru derecha dio un exemplu" a Sánchez sobro cómo articular alcuerdos y mayoríes en torno a principios programáticos, daqué que, al so xuiciu, va faer que munchos españoles que nun votaron a los populares nes pasaes elecciones, tean volviendo al partíu al entender qu'ésti ye "la única alternativa" a Pedro Sánchez.