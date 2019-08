Tequila cierra ante cerca de 7.000 personas la segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega

El concierto solidario de la última jornada recaudó 15.000 euros en beneficio de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano

La gira de despedida de Tequila, la mítica banda de rock and roll liderada por Ariel Rot y Alejo Stivel, cerró este lunes la segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega con un concierto solidario que congregó en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera a cerca de 7.000 personas y recaudó aproximadamente 15.000 euros en beneficio de la labor social de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT).

De esta forma, se puso el broche final a un evento que ha reunido durante cuatro días en la capital del Besaya, coincidiendo en las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, a más de 20.000 espectadores que han disfrutado en directo de los conciertos de Rozalén, David Otero, Iván Ferreiro, La M.O.D.A. o el espectáculo 'Love the 90's. Viva la fiesta!', en el que participaron OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sensity World, The Jumper Brothers y Fernandisco.

Durante su actuación, Tequila repasó una discografía repleta de éxitos, como 'Rock and roll en la plaza del pueblo', 'Quiero besarte', 'Dime que me quieres' o el archiconocido 'Salta', tema con el que cerraron la segunda edición el festival Vive la Feria de Torrelavega.

Antes del concierto de Tequila, abrió esta última jornada del festival el grupo cántabro Maneras de Vivir, que interpretó un repertorio de versiones con algunos de los temas más emblemáticos del pop-rock en castellano, como 'Entre dos tierras' de Héroes del Silencio, 'Escuela de calor' de Radio Futura o 'Dolores se llamaba Lola' de Los Suaves, entre otros clásicos.

La recaudación íntegra del concierto se destinará a la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT), que desarrolla programas que van desde la información y acogida al apoyo e inserción de los enfermos o la asistencia a los familiares y la concienciación social.

El concierto de Tequila ha contado con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de El Buen Pastor y el apoyo especial de la Obra Social "la Caixa", Parte Automóviles y Aldro.