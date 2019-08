El actor Francesco Carril lamenta que las redes sociales "alejan" y que "se huya" del contacto íntimo

El actor y director teatral, Francesco Carril, ha lamentado que en la actualidad, "cosas que aparentemente acercan" como las redes sociales, acaben por producir el efecto contrario y "alejar" a las personas. "Vivimos en un momento en el que tratamos de huir de cualquier tipo de contacto íntimo", ha añadido.

Así lo ha expresado Carril, que dirige el taller de interpretación 'Lo que dices de mí' esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en una entrevista concedida a esta institución académica en la que ha puesto el foco en el uso del silencio en la interpretación.

"Los silencios son momentos en donde hay tanto sentido que hay un exceso del mismo, y por tanto sentido, no hay palabras para poder decir nada", ha sostenido. En este sentido, ha apuntado que existe "un miedo" al silencio, tanto en la vida real como en la escena teatral, "precisamente por ese exceso de sentido".

En cuanto a su trayectoria profesional, el artista ha trasladado que ya no continúa en la compañía Teatro-Saraband, un proyecto fundado en 2007 que supuso "años de mucho crecimiento" porque fue "una manera de empezar a entrar en ese abismo del mundo profesional", pero que finalmente se disolvió. "Cada uno ha tomado su camino, aunque colaboramos y nos vemos mucho", ha matizado.

El director del taller ha reconocido que "fundamentalmente" es actor, aunque también ha dirigido distintas obras a lo largo de su carrera. "Las dos cosas me alimentan mucho. No me atrae más lo uno que lo otro, sino que son cosas que responden a necesidades diferentes", ha apostillado.

En este sentido, Carril ha confesado que si bien dirige "muy poco", cuando lo hace disfruta especialmente dirigiendo a sus amigos, "a las personas que están en el día a día". Frente a ello, ha relatado que actuar es "ponerse en la piel del otro" mientras que como director existe la "necesidad de confrontar con otros ciertos miedos y dudas". "La única manera de resolverlo es que otros lo hagan y verlo tú desde fuera", ha asegurado.

El también preparador escénico cree que, en la actualidad, cualquier persona que lo desee puede formarse como actor o actriz. A su juicio, "es bastante accesible" adentrarse en el mundo de la interpretación.

"No hay que perder la curiosidad", ha aconsejado Carril, quien ha puntualizado que ésta le llevó a lugares como Dinamarca, Estados Unidos o Bélgica. "Si alguien es curioso, va a tener ganas de aprender y eso le va a llevar a salir de su propia isla", ha concluido.