La 4ª Feria del Disco comienza este martes en la Plaza Alfonso XIII de Santander

La Plaza Alfonso XIII de Santander acoge desde este martes 20 de agosto la cuarta edición de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, organizada por Los Huesos de Portobello y Discos Cucos en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, Fonestar y Santander Music, que se podrá visitar hasta el domingo 25 de agosto en horario de 11 a 14 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

En la feria se podrán encontrar referencias nacionales y de importación en todos los formatos: vinilos (LP's y EP's), CDs, DVDs, cassettes, películas, ediciones limitadas, merchandising (camisetas, chapas, parches, posters..), libros afines al mundo de la música y el cine.

El vinilo, el soporte musical más icónico y nostálgico del siglo XX, será de nuevo el protagonista en los stands de Bangladesh Discos (Madrid), Discos Cucos (Santander), Discos Gramola (Zaragoza), Discos La Esquina (León), discosxmil (Jerez), Discos Ziggy (Madrid), La Bomba Records (Oviedo), La Yaya Records (Madrid), Manurecords (Madrid), La Reciclería (Santander), Discos Satélite (Madrid), VPR Records (Valencia) y los internacionales Scractch Records (Alemania) y Ye-Ye 60s France (Francia).

La Feria mantiene un año más su compromiso social cediendo espacio a causas solidarias. A Duchenne Parent Project y Oxfam Intermón, les sucede en esta cuarta edición la Asociación Buscando Sonrisas, una de las más activas de la región, que ocupará uno de los stands de las instalaciones.

ACTIVIDADES PARALELAS

Al igual que en años anteriores se sucederán las actividades paralelas durante el mes de agosto. El Cine Groucho ha acogido un ciclo de cine documental que concluye este martes 20, con la proyección de 'La muerte en La Alcarria', de Fernando Pomares, sobre los Hermanos Cubero, a las 22:30 horas.

Antes, la banda granadina Enrique Octavo recalará en el Pub Zeppelim a las 20:30 horas. Influenciados por Lagartija Nick, Los Planetas, Yo La Tengo, Dinosaur Jr. o Spaceman, el combo liderado por José Bolívar se mueve entre el indierock y el pop más personal con tintes flamencos, letras particulares y una enérgica puesta en escena. Llegan para presentar su último trabajo de estudio, 'Mirar las vistas', producido por Paco Loco.

Una vez finalizado este directo, y también con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en la Sala Niágara la fiesta de presentación de esta 4ª Feria Internacional del Disco y Coleccionismo; a cargo de un Dj especialista en vinilo: Le Vidocq (Francia), con sus "pildorazos" de rhythm and blues, boogaloo, surf, rockabilly, mambo, rock y doo wop.

Al igual que Steve Smyth y Enrique Octavo, se trata de la primera vez que el Dj francés ofrecerá una de sus famosas sesiones en vinilo en Santander. Al cine documental, los conciertos y sesiones de djs, se suman en esta edición charlas y presentaciones de libros.

Tras la buena acogida de la presentación el pasado miércoles del libro 'Tom Waits. El aullido de la noche', por los escritores Isabel y Miguel López, este miércoles 21 a las 19 horas en el Centro Cultural Doctor Madrazo, Alfred Crespo (Ruta 66/66 rpm) hablará en torno a la figura de Patti Smith en una charla/conferencia presentada por Luis Avín Fernández.

Cerrarán la noche del miércoles en El Almacén de Little Bobby a partir de las 20:30 horas Los Blue Yeyés con su personal tributo al pop rock nacional de los años 60. Junto a ellos, Dj Psycho Beat! (San Sebastián), que desde 2010 agita las ondas radiofónicas y las pistas de baile más selectas con todo tipo de ritmos sesenteros franceses, italianos, sudamericanos, noreuropeos e incluso asiáticos, nunca anglosajones.

Para esta visita a la cabina del Bobby ha preparado una sabrosa sesión centrada en la figura del recientemente desaparecido Johnny Hallyday, del que es un gran especialista. Una ocasión única para sumergirse en el sonido del astro francés, uno de los iconos del rock europeo.

La música seguirá el domingo 25 en La Tienduca a las 13 horas, donde Jurado Battista (Jaén), autor de la biografía "Lucio Battisti. La apariencia', ofrecerá una sesión vermut con algunos de sus artistas favoritos de la música italiana de los años 60 y 70, como Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, Equipe 84, Ornella Vanoni, Fabrizio de André o Patty Pravo.

Junto a él, y abriendo la sesión, Bone Machine con una selección que navega de John Coltrane, Chet Baker, Art Bakley, Kenny Burrell, Miles Davis a Dizzy Gillespie o Gerry Mulligan.

BLACK NIGHT SESSIONES

Esta cuarta edición viene con una sorpresa añadida dentro de las actividades paralelas. De mano de Santander Music se suman al cartel las Black Night Sessions, una de las citas imprescindibles con la música negra de cada verano santanderino.

El sábado 24 se podrá disfrutar en la Sala Niágara del directo de una de las mejores bandas de soul/blues actuales: John Nemeth & The Blue Dreamers (Idaho, USA) a partir de las 22 horas. Antes y después de la actuación, los mejores sonidos de la mano del Dj Mercado Negro.

La crítica, y medios como el Philadephia Inquirer, le destacan entre los nuevos talentos del soul junto a Eli 'Paperboy' Reed o Sharon Jones. Su voz ha sido comparada con cantantes de la talla de James Brown o O.V. Wright.

Este virtuoso de la armónica, reconocido en 2014 y 2015 como Mejor Artista Soul Blues en los Blues Music Awards y nominado este año en los premios BB King Entertainer of The Year, visita Europa junto a sus inseparables The Blue Dreamers para presentar en directo su último trabajo, Feelin'Freakyn (Memphis Grease Records), producido por Luther Dickinson (North Mississippi Allstars) y grabado en los estudios Zebra Ranch Studios de Mississippi y los legendarios Royal Studios de Willie Mitchell en Memphis.

El domingo 25, y coincidiendo con el cierre de la Feria del Disco, el jazz de Sean Clapis Trio (Connecticut, USA) recalará en El Almacén de Little Bobby a partir de las 21 horas. Sean Clapis ha adquirido una gran reputación como guitarrista, compositor y director de orquesta con un fluido y melódico estilo que abarca desde John Coltrane hasta Thom Yorke.

El cierre a las Black Night Sessions de este 2019 lo pondrán Los Volcanes (Zaragoza), una de las bandas más fogosas de la escena negra nacional, el jueves 29 en la Sala Niágara a partir de las 22 horas.

Fundada a partir de las cenizas de los míticos The Faith Keepers, saltan con descaro por las ramas más duras del soul, el jazz y el funk pero con madurez e investigación en cada tema y cada sonido. Con un espectacular frontman y una banda de alto nivel, en 2019 han publicado 'Revolución Interior', en el que consagran un sonido muy pulido.

Todas las actividades paralelas a la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, incluidos los conciertos de Black Night Sessions, son con entrada gratuita hasta completar aforo, excepto el cine documental.