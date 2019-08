El Cine Groucho proyecta hoy 'La muerte en la Alcarria', sobre los Hermanos Cubero

El Cine Groucho de Santander proyecta este martes, a las 22.30 horas, 'La muerte en la Alcarria', de Fernando Pomares, un western musical con Los Hermanos Cubero y su búsqueda de la inspiración a través de un viaje por su tierra natal La Alcarria.

Es el tercer y último documental del ciclo que ha acogido el cine Groucho dentro de las actividades paralelas a la IV edición de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo Santander 2019, organizada por Los Huesos de Portobello.

El ciclo comenzó el día 6 con la proyección de 'Salir de casa', de David Trueba, sobre el asturiano Francisco Nixon (Australian Blonde); y continuó el día 13 con 'The second act of Elliott Murphy', de Jorge Arenillas. Las entradas para asistir a esta propuesta cuestan cinco euros.

También en el marco de las actividades paralelas de la Feria del Disco, el Centro Cultural Doctor Madrazo acogerá el miércoles una charla en torno a la figura de Patti Smith, presentada y moderada por Luis Avín Fernández, a partir de las 19.00 horas.