Compañías de cinco países participarán en el MAF del 19 al 22 de septiembre

Los títeres y la danza ocuparán un lugar esencial en la programación, que llegará también a Entrambasaguas y Piélagos

La undécima edición de la Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (Maf) acogerá del 19 al 22 de septiembre una decena de propuestas de compañías de cinco países distintos. Durante las tres jornadas, creadores de Kenia, República Checa, Países Bajos, Francia y varios puntos de España llevarán a cabo diversas disciplinas artísticas como danza, títeres, teatro de objetos y música.

En total se ofrecerán más de 40 funciones que se repartirán en diferentes espacios urbanos de Santander, Entrambasaguas y Piélagos, en los que se combinarán espectáculos de calle con otros en sala. Además como es habitual, se desarrollarán varios talleres creativos.

Algunas de estas propuestas serán gratuitas, mientras que otras tendrán precios que oscilan entre los 4 y 15 euros. Las entradas se pueden adquirir desde hoy en los cajeros de Liberbank, en entradas.liberbank.es, por teléfono den el 902.106.601 y a partir del 13 de septiembre en las taquillas ubicadas en el Mercado del Este.

La undécima edición del MAF ha sido presentada hoy en rueda de prensa por la alcaldesa y presidenta de la Fundación Santander Creativa (FSC), Gema Igual; la concejala de Cultura, Maria Luisa Sanjuán; la directora en funciones de la FSC, Almudena Díaz; y la directora del Maf, Ana Lekube.

La primera actividad de la edición será el jueves 19 de 18 a 19.30 horas en el Polideportivo de Numancia y estará organizada por los kenianos The Black Blues Brothers, del Instituto de Circo de Nairobi quienes harán un taller de iniciación lúdica a la acrobacia.

VUELTA A LOS ORIGENES

En la muestra, la undécima edición del Maf volverá a los inicios yotorgará una mayor presencia a este arte a través de creaciones ligadas a la tradición y otras más contemporáneas.

En esa línea, actuarán, por ejemplo, los franceses Petit Miracles, que instalarán en el Parque San Martín de la Mar el Circo de las Pulgas. O La Chana Teatro, una reconocida compañía salmantinaque presentará La Osadía, la versión más irreverente, poética y divertida de La Odisea de Homero, cuya única sesión acogerá la Sala Pereda del Palacio de Festivales el 22 de septiembre a las 19:30 horas.

En esta misma línea, se enmarca también Headspace, de los holandeses Electric Circus, una instalación de grandes cabezas donde disfrutar de microespectáculos con marionetas robotizadas que permanecerá expuesta en los Jardines de Pereda del viernes 20 al domingo 22 de septiembre.

Uno de los platos fuertes de esta edición será Cambuyón, de la compañía española del mismo nombre, una propuesta de danzas percusivas y urbanas en la que sus protagonistas llevan a los asistentes a recorrer ritmos, fusiones y mestizajes. Se podrá ver el sábado 21 a las 20 horas en la Sala Pereda.

En Entrambasaguas se pondrá en escena 'Un cuento del viento', de la compañía checa Pavel Smîd Teatr, que mezcla la interpretación textual y gestual con instrumentos musicales, pantomima y marionetas. El viernes actuarán en la Plaza del Ayuntamiento de este municipio y el domingo ofrecerán varios pases en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

A Piélagos llegará la propuesta Roulettes, de la compañía Ele, un espectáculo de marionetas de hilo que podrá verse el domingo 22. Un día antes, el sábado 21, el patio exterior del Paraninfo de la Universidad de Cantabria (C/ Sevilla) acogerá varias funciones de esta obra.

Las funciones que se llevarán a a cabo en la calle cuentan con la actuación de: The Black Blues Brothers, que llegarán desde Kenia al Anfiteatro del Centro Botín, La poubelle plus belle, de Zero en Conducta, en el Claustro de la Catedral y The incredible Box, de La Tal, en la Plaza Pombo.

Todas las propuestas artísticas menos una están dirigidas a todos los públicos.

LOS TALLERES

El sábado 5 de octubre la diseñadora gráfica e ilustradora Susana Blasco, dirigirá 'Época de poda', un taller que se celebrará en elCentro Cívico Juan Carlos Calderón (Río de la Pila, 27) el sábado 5 de octubre.

Se trata de un taller teórico-práctico sobre las técnicas del collage analógico, una actividad que surge de la colaboración, por primera vez, con el Certamen Tipos, un proyecto patrocinado también por la FSC.

Las inscripciones a los talleres se podrán realizar en el teléfono de información 601.498.281 (en horario de 10:00 a 14:00 horas) y en la taquilla Maf a partir del 13 de septiembre.

Lekube ha manifestado que la intención de esta Muestra Internacional es "crear una fiesta en un espacio breve para que sea muy intenso", por ello "queremos que cualquiera pueda encontrar al menos un espectáculo que ver", ha dicho. Asimismo, ha destacado que los horarios de las propuestas están diseñados para disfrutar de todos las funciones.

Por su parte Igual ha destacado el tejido cultural de la ciudad gracias a la colaboración de Maf y la FSC. "No es casualidad que seamos una de las ciudades que en el Observatorio de la Cultura está ganando posiciones", ha dicho.