Cs ve en las "continuas" averías del tren Santander-Palencia que "el voto de Mazón no vale para nada"

El diputado nacional de Ciudadanos por Cantabria, Rubén Gómez, considera que las "continuas averías" en el tren Santander-Palencia constituyen "una muestra" de que el voto del representante del PRC en el Congreso, José María Mazón, "no vale para nada".

"Lo que ha firmado el diputado José Mazón en Madrid no vale para nada" ha manifestado el portavoz naranja, para referirse así al acuerdo rubricado entre regionalistas y socialistas que facilitó el Gobierno de coalición en la región y el apoyo del PRC a la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

En un comunicado, Gómez se ha quejado de las últimas incedencias en los trenes de media distancia en Cantabria, que "han dejado en la estacada a más de medio millar de pasajeros".

Y ha apuntado que el apoyo del regionalista al Gobierno central del PSOE, vinculado a la mejora de las infraestructuras en la Comunidad Autónoma, "es una prueba de que lo firmado no tiene valor mientras no haya Gobierno". Así, el voto de Mazón "no vale nada".

"Necesitamos un Gobierno en Madrid que no utilice las infraestructuras como moneda de cambio, sino que sean un elemento vertebrador del país, que favorezcan la competitividad de nuestra región y permitan frenar la caída en picado de los usuarios en Cantabria, cercana al 30% en una década", según lamenta.