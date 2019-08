El director de Capella de Ministrers enseña a "pintar en el lienzo en blanco que es la música"

El músico y director de la formación valenciana Capella de Ministrers, Carles Magraner, dirige esta semana el curso ' Músicas históricas. La interpretación de la música antigua desde la tradición oral y la partitura' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el que, según ha dicho, está "pintando en ese lienzo en blanco que es la música".

Según ha informado la UIMP en nota de prensa, Magraner ha explicado que este seminario se centra en estudiar cómo se ha de interpretar una partitura, teniendo en cuenta aspectos como la "tradición", las "fuentes" o las "teorías" existentes, para así "transformarla en un concierto, en sonido". "Analizamos la manera de recuperar el sonido del pasado, de buscar, desde las fuentes, todo lo que podamos encontrar para intentar restaurarlo", ha añadido.

En ese sentido, ha recordado que "solamente" se conocen con "veracidad" aquellos sonidos pasados creados después de que existiesen sistemas de grabación con los que poder conservarlos, es decir, a partir de mediados del siglo XIX.

Toda la música compuesta antes de ese momento, ha asegurado, se puede escuchar únicamente partiendo de información escrita y con instrumentos elaborados o construidos a posteriori. "Siempre nos preguntamos si realmente sonaba así, cuando tocamos Vivaldi, o cuando tocamos una canción de trovadores", ha ejemplificado.

En el seminario profesores y alumnos están investigando y trabajando sobre esa cuestión, así como acerca de las relaciones e influencias que se establecen entre la música occidental, tanto culta como tradicional, y la música oriental. Además, Magraner ha destacado la participación en el curso de Robert Cases y Abdelaziz Samsaoui, especialistas que imparten las sesiones prácticas.

En cuanto a los alumnos que están asistiendo a estas jornadas, el músico considera que la propia "riqueza" del encuentro "está en su diversidad" y en "no hacer cursos para especialistas", lo que, a su juicio, "es maravilloso".

En su opinión, "trabajar con aquellos que saben" es lo "fácil", mientras que "lo difícil y lo apasionante es enriquecerse mutuamente" entre personas que, pese a compartir un interés común, tienen formaciones profesionales y académicas muy dispares. Ha apuntado, de esta manera, que su aula acoge estos días a músicos, pero también a matemáticos, filólogos o historiadores.

Magraner ha revelado también que el curso culminará este viernes con una suerte de "audición" o "espectáculo" en la que los alumnos parten del supuesto de encontrar unas partituras originales en un baúl y tengan que reconstruirlas, "desde el entorno, el conocimiento y la práctica de cada época".

"Vamos a intentar generar un espectáculo en el que no sabemos lo que va a suceder, estamos pintando en ese lienzo en blanco que es la música, y vamos a intentar mostrar este trabajo el último día del curso, el viernes", ha señalado, al tiempo que ha indicado que a esa sesión o ejercicio también podrán acudir alumnos de otros encuentros o talleres.

"Todos los que asisten a este curso tienen una vertiente artística, tienen una pasión por el arte y la música. Y si no saben cantar, recitarán; y los que no sepan recitar, bailarán; y los que no, observarán. Pero siempre esperamos que haya una participación y que, al menos, como melómanos que son de la música en general, valoren más el trabajo de restauración que hacemos los músicos que nos dedicamos a la música antigua", ha expuesto.

Por último, el curso se está trabajando un repertorio de música andalusí, medieval y renacentista a través de clases teóricas y prácticas. Además, Magraner y Capella de Ministres plantearán un ejemplo práctico de recuperación musical en torno a los sonidos de la ruta de la seda.