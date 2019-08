Conejero celebra la "purga" por el "daño" sufrido por las mujeres en la cultura pero avisa de juicios virtuales

Rosario Pardo: "No se denuncia porque sabes que no vas a volver a trabajar"

El dramaturgo Alberto Conejero ha celebrado que se esté produciendo una "purga" contra "todo el daño" que, a su juicio, "algunos hombres y el sistema" han generado sobre las mujeres y en el que la cultura y las artes escénicas "no han estado a salvo". "Somos los mismos hombres y mujeres y se han producido las mismas situaciones de injusticia en todos los ámbitos", ha lamentado.

"Vivimos en una fosa séptica en la que las mujeres tienen que callar y tragar y ahora eso está saliendo y es buenísimo", ha valorado Conejero este jueves durante una rueda de prensa con motivo de la entrega del Premio 'La Barraca' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Sin embargo, el dramaturgo ha alertado contra los "juicios virtuales" que pueden producirse en redes sociales y se ha referido a la presunción de inocencia como un "derecho fundamental en toda sociedad". "Es el tiempo de hablar pero hay que saber dónde y cómo hablar", ha matizado Conejero, al tiempo que se ha mostrado temeroso de que las redes sociales "se conviertan en tribunales".

A su juicio, la violencia "física o psicológica" que han sufrido las mujeres en la cultura es "un asunto tan importante" que debe situarse "en los espacios adecuados". "Es importante que cuidemos el modo en que se realizan juicios virtuales pero eso no debe impedir que el presente haga cuentas con su pasado para hacer un futuro mejor", ha apostillado.

En esta línea se ha pronunciado también la actriz Rosario Pardo, quien ha asegurado haber sido "testigo" de "muchos casos de malas influencias masculinas en proyectos y trabajos" que "hasta ahora no se han podido solventar" y ha aseverado que en España el movimiento #Metoo "no ha existido y no existe".

"No se denuncia porque sabes que no vas a volver a trabajar y hay mucho miedo porque sigue habiendo un sentido masculino en jueces y juezas que existen en el sistema y que son producto del país", ha lamentado la actriz.

En este sentido, Pardo se ha mostrado pesimista al afirmar que "sigue habiendo un poder masculino" y un "miedo" que, según ha considerado, se da "menos" en el teatro al tratarse de un ámbito que "mueve menos dinero", si bien en otras esferas de poder, éste "sigue siendo masculino". "Yo lo vivo y seguimos sin poder hablar claramente ni decir muchas cosas", ha añadido.

TEATRO COMO "ETERNO ENFERMO" CON "MALA SALUD DE HIERRO"

En cuanto al teatro, Conejero ha valorado que "es el tiempo de las autoras y autores" frente a la "voz huérfana" anterior de la disciplina a la que "le faltaba la mitad de la voz" y que ahora es "más completa" gracias a mujeres que, según ha enfatizado, "están intentando día a día romper, con mucho esfuerzo, muchos techos de cristal".

No obstante, el dramaturgo ha considerado al teatro como el "eterno enfermo" de las disciplinas culturales que, en su opinión, tiene una "mala salud de hierro". "El teatro es muy frágil y delicado", ha apostillado.

Por ello, ha instado a las instituciones a que lleven a cabo políticas culturales que "faciliten el trabajo" de los profesionales del teatro pero que también "permitan el acceso" a todas las ramas de la cultura. Así, Conejero ha calificado como un "acto de amor" que se paguen "15 o 20 euros por una entrada de un espectáculo" con los "sueldos actuales".

"Tenemos que hablar de como es el acceso a la cultura de nuestros conciudadanos y hacer políticas de accesos culturales a corto, medio y largo plazo", ha insistido. Según el dramaturgo, esta demanda debe hacerse "desde la alegría" y la "reivindicación gozosa" de que la cultura es "una inversión" y "nunca un gasto".

Sin embargo, Conejero ha señalado que el teatro, al ser "pequeñito" y no tener los medios ni la repercusión de la industria audiovisual, ha estado "resguardado" porque el mercado "no lo encuentra peligroso" y esto le ha permitido desarrollar su "singularidad".

"El teatro es uno de esos pocos espacios donde nos seguimos reuniendo físicamente porque a veces estamos aislados, insularizados y de repente poner los cuerpos en el mismo espacio para conmovernos y mover el corazón a la vez me sigue pareciendo un milagro", ha subrayado.

Por su parte, Rosario Pardo, ha señalado que el teatro es la "única escuela" que tienen los actores para llegar a ser "buenos" profesionales y ha lamentado que "el gran fallo" es que no se dé "ningún tipo de importancia" a la escuela. "Si no empezamos por la escuela no hay posibilidad de que a las siguientes generaciones estén ansiosos de arte", ha recalcado.

De este modo, ha considerado una "equivocación por parte de los políticos" que existan profesionales españoles de la cultura que "están triunfando fuera" de España mientras que en el país "no somos capaces de fomentarlo y sacarle partido". "Las autoridades deberían ponerse las pilas", ha aseverado.