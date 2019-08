Etcétera y sus títeres reinterpretan el cuento clásico de Debussy 'La caja de los juguetes'

Las grandes orquestas sinfónicas ceden este viernes, 23 de agosto, el escenario del Festival Internacional de Santander (FIS) a los títeres de la compañía Etcétera, que representarán 'La Caja de los Juguetes' en el marco del Ciclo en Familia.

Basado en la obra 'La boîte à joujoux' del compositor francés Claude Debussy y del ilustrador André Hellé, este espectáculo reinterpretado por el director de la compañía, Enrique Lanz, se inspira también en otras obras de Debussy como 'The children's corner' y 'The little negro'.

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz se pondrán al servicio de una obra musical de referencia en el siglo XX que ha sido adaptada para los niños de nuestro tiempo, informa el FIS.

La sesión se desarrollará en la Sala Pereda del Palacio de Festivales a partir de las 19:00 horas.

La compañía Etcétera, fundada en 1981 en Granada por Enrique Lanz y Fabiola Garrido, es un referente dentro del teatro contemporáneo español. Ha estrenado diferentes espectáculos, entre los que destacan 'Pedro y el lobo' (1997), 'La caja de los juguetes' (2009) y 'El sastrecillo valiente' (2013).

Creaciones que han sido representadas en festivales de títeres y música de una treintena de países, entre los que se incluyen los teatros de mayor renombre de la escena española.

Destaca la colaboración de Etcétera con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante doce temporadas (286 representaciones), y con el Teatro Real de Madrid, donde ha presentado cinco de sus espectáculos en ocho temporadas (115 representaciones).

Los éxitos cosechados por Etcétera han allanado el camino a otras compañías que siguen sus pasos, convirtiéndose además en escuela y cantera de titiriteros y agrupaciones en Granada.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedió a la compañía en 2014 el Premio Nacional de Artes para la Infancia y la Juventud.

El trabajo de Etcétera se caracteriza por la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos.

La crítica ha destacado sus espectáculos por la estética de sus títeres, la innovación técnica y la investigación constante en cada uno de sus estrenos. Cualidades que aseguran que cada espectáculo sea diferente en estética y técnica y que la renovación sea permanente.

'La Caja de los Juguetes' se basa en la obra 'La boîte à joujoux' del compositor francés Claude Debussy y del ilustrador André Hellé.

Este propuso a su amigo Debussy ponerle música al libreto e ilustraciones que había creado, y el músico se entusiasmó con la tarea, componiendo la obra en 1913.

Concebida como un ballet para niños, fue originalmente compuesta para piano. El propio compositor comenzó su orquestación, pero debido a su fallecimiento la tarea fue terminada por André Caplet.

La obra es uno de los más conocidos cuentos musicales para niños. Se trata de una partitura con melodías muy diferenciadas para cada personaje, lo que permite a los niños seguir fácilmente la historia.

En este caso, el espacio, los decorados y los títeres albergan numerosos trucos, sencillos pero eficaces, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores.

Las cajas, previamente tapadas, se van desvelando poco a poco ante la mirada del público. Se abren, se cierran y de todos los rincones surgen juguetes, que en realidad son títeres diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo: mecanos, peluches, juegos de arquitectura, soldaditos, pelotas, tentetiesos, etc.

Diversas proyecciones de vídeo acompañan a la escenografía, presentando otros juguetes y juegos antiguos como molinillos de viento, móviles, figuras de papiroflexia y un teatro de papel.

La fábula original es sencilla, pero Etcétera la enriquece haciendo una interpretación contemporánea de este cuento clásico. Como explica la propia compañía, "se enfatizan valores como la no violencia, la inutilidad de la guerra, la fuerza del juego y el poder del amor".

También se ofrece un posicionamiento sobre la igualdad de géneros: la muñeca no acepta los tratos incorrectos de Polichinela y se revierte la fórmula del héroe que salva a la dama, pues aquí será la muñeca quien se convierta en heroína.

LABORATORIO KLEM Y 'EL CANTO DE LAS PIEDRAS'

Por su parte, Laboratorio Klem ofrece este viernes su segundo concierto en Arnuero. En colaboración con el Ayuntamiento y el FIS, la formación continuará experimentando 'Transmutare', su proyecto en torno a los sonidos de la naturaleza, esta vez en el Observatorio del Arte.

Tras su actuación del 19 de agosto en la Casa de Mareas de Soano, donde interpretó 'Transmutare I. Aguas y mareas', este viernes presentará su nueva creación: 'Transmutare II. Canto de las piedras'.

En esta ocasión, Laboratorio Klem ofrecerá dos sesiones del mismo concierto, a las 19.00 horas y a las 20.30 horas, para atender toda la demanda y compensar el reducido aforo de la sala.