Etcétera y sus títeres reinterpretan hoy el cuento clásico de Debussy 'La caja de los juguetes'

Las grandes orquestas sinfónicas cederán este viernes el protagonismo en el Festival Internacional de Santander (FIS) a los títeres de la compañía Etcétera, que representarán 'La Caja de los Juguetes' en el marco del Ciclo en Familia.

Basado en la obra 'La boîte à joujoux' del compositor francés Claude Debussy y del ilustrador André Hellé, este espectáculo reinterpretado por el director de la compañía, Enrique Lanz, se inspira también en otras obras de Debussy como 'The children's corner' y 'The little negro'.

Títeres, objetos, sombras, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz se pondrán al servicio de una obra musical de referencia en el siglo XX que ha sido adaptada para los niños de nuestro tiempo, informa el FIS.

La sesión se desarrollará en la Sala Pereda del Palacio de Festivales a partir de las 19.00 horas.

La compañía Etcétera, fundada en 1981 en Granada por Enrique Lanz y Fabiola Garrido, es un referente dentro del teatro contemporáneo español, según señala el FIS.

Así, ha estrenado diferentes espectáculos, entre los que destacan 'Pedro y el lobo' (1997), 'La caja de los juguetes' (2009) y 'El sastrecillo valiente' (2013), creaciones que han sido representadas en festivales de títeres y música de una treintena de países, entre los que se incluyen los teatros de mayor renombre de la escena española.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte concedió a la compañía en 2014 el Premio Nacional de Artes para la Infancia y la Juventud.

El trabajo de Etcétera se caracteriza por la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos.

LABORATORIO KLEM Y 'EL CANTO DE LAS PIEDRAS'

Por su parte, Laboratorio Klem ofrece este viernes su segundo concierto en Arnuero. En colaboración con el Ayuntamiento y el FIS, la formación continuará experimentando 'Transmutare', su proyecto en torno a los sonidos de la naturaleza, esta vez en el Observatorio del Arte.

Tras su actuación del 19 de agosto en la Casa de Mareas de Soano, donde interpretó 'Transmutare I. Aguas y mareas', este viernes presentará su nueva creación: 'Transmutare II. Canto de las piedras'.

En esta ocasión, Laboratorio Klem ofrecerá dos sesiones del mismo concierto, a las 19.00 horas y a las 20.30 horas, para atender toda la demanda y compensar el reducido aforo de la sala.