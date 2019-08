La carroza 'Mememto Mori' gana la Batalla de Flores de Laredo

La carroza 'Memento Mori' del grupo 'Come golayu que lo ha hechu güela' se ha alzado esta tarde con el primer premio de la 110 edición de la Batalla de Flores de Laredo, fiesta de Interés Turístico Regional.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, han asistido al desfile, en el que el segundo premio ha recaído en la carroza 'Aracne', del grupo 'Spartans', mientras que el tercer galardón ha sido para 'The show must go on' del Grupo Pejino.

El presidente y el vicepresidente han presenciado el desfile de las nueve carrozas participantes desde el palco de autoridades del circuito habilitado en la Alameda Miramar ante la mirada de miles de personas que se han dado cita en Laredo para asistir a la 110 edición de una fiesta que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional.

También han estado presentes, entre otras autoridades, los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco; de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, y de Sanidad, Miguel Rodríguez, así como la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y otras autoridades locales y regionales.

Además del desfile, en la Fiesta se ha nombrado a Laura Nicholls, jugadora cántabra de la selección española absoluta femenina, como 'Carrocista Mayor' y se ha homenajeado al veterano carrocista Vicente López, ganador de la Batalla de Flores de 1965, por su compromiso durante varias décadas con el festejo.

La celebración se ha complementado a lo largo de la jornada con mercadillos, espectáculos musicales, comparsas, encuentros de peñas, atracciones varias y los tradicionales fuegos artificiales al caer la noche.