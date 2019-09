El MUPAC acoge hoy una charla sobre los instrumentos de concha de la cueva de la Fuente de Salín

El ciclo organizado por la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 'La pieza del mes' en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, tendrá este martes una nueva edición con la conferencia impartida por el profesor de la Universidad de Cantabria, David Cuenca Solana, bajo el título '¿Usar después de comer?, los instrumentos de concha de la cueva de la Fuente de Salín, Val de San Vicente'.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del MUPAC. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Cuenca presentará una de las producciones prehistóricas menos conocidas por el público, la industria hecha con conchas marinas. Estos recursos costeros han sido considerados frecuentemente como de bajo rendimiento, pero, en los últimos años, han surgido nuevas informaciones que sugieren que su importancia para las poblaciones humanas del Paleolítico superior pudo haber sido mayor de lo que se pensaba.

A menudo, se han valorado estos materiales por su valor alimenticio e, incluso, ornamental, sin tener en cuenta el potencial tecnológico. El análisis funcional de las conchas procedentes de los niveles de época Gravetiense de la cueva de la Fuente del Salín ha permitido documentar su utilización en la realización de diversas actividades productivas, como la obtención del colorante rojo que, probablemente, se utilizó para ejecutar las representaciones artísticas que encontramos en las paredes de la propia cavidad.

Este uso de las conchas sugiere que la utilización de los recursos costeros por parte de los cazadores recolectores del Paleolítico superior fue mayor y más diversa de lo que los modelos tradicionales han sostenido.

David Cuenca Solana es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria (2006). Obtuvo el título de doctor por la misma Universidad en 2012. Al año siguiente se incorporó como investigador postdoctoral a la Universidad de Rennes 1 (Francia) con un contrato financiado por la Foundation Fyssen para dos años. E

n 2016 se reincorporó a la Universidad de Cantabria gracias a un contrato Juan de la Cierva-Incorporación y, desde agosto de 2019, es profesor ayudante doctor en Prehistoria en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. Su investigación se ha orientado principalmente al análisis del utillaje de concha aplicando la metodología de análisis funcional.

Es autor de numerosas publicaciones en revistas como Radiocarbon, Journal of Archaeological Science, Journal of Anthropological Research, Journal of Island and Coastal Archaeology, Journal of Anthropological Archaeology, Quaternary International o Current Anthropology y de comunicaciones en congresos y reuniones científicas.