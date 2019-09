Maroto reafirma el "compromiso" del Gobierno con la industria farmacéutica por su aportación económica y social

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reafirmado este jueves el "compromiso" del Gobierno con la industria farmacéutica y biomédica por el "valor" que tiene para la sociedad, "no sólo desde el punto de vista económico" sino también por su aportación "social".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras su intervención en la inauguración del 'XIX Encuentro de la Industria Farmacéutica. Los avances científicos que están llegando, los que se esperan y cómo incorporarlos al SNS' que tiene lugar este jueves y viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, y en la que también han participado responsables de Sanidad, Farmaindustria y el Gobierno cántabro.

Maroto ha calificado al sector como "clave" por los "muchos elementos que aporta" a la "reindustrialización", al empleo y al I+D+i, que en total, tal y como ha señalado, "ya está cercano a los 1.000 millones de euros". Asimismo, ha destacado la "vocación exportadora" de un sector que en la última década ha aumentado en un 48% sus exportaciones.

En cuanto a la reindustrialización, Maroto ha recordado que el Ejecutivo en funciones se encuentra trabajando en dos marcos de la agenda sectorial que se presentarán "a final de año" y en la que tienen previsto incorporar una hoja de ruta que sirva como "palanca" para la reindustrialización y para "generar crecimiento sostenible inclusivo".

Asimismo, la ministra ha asegurado que el Gobierno está "modernizando" los sectores productivos mediante la incorporación de aspectos como la innovación y la digitalización como "elemento transversal". Además, ha hecho un llamamiento a "seguir colaborando" en estos aspectos de forma "sostenible" para hacer un mejor uso de los recursos medioambientales.

ÉXITO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otro lado, la ministra ha apuntado al ejemplo de "éxito" que supone la colaboración público-privada entre la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad que, según ha asegurado, "esperamos extender al resto de sectores".

Durante su intervención, Maroto ha destacado que el sector farmacéutico es una de las tres industrias "más productivas" de la economía española y que además es "líder" en alta tecnología y "contribuye" al crecimiento sostenido. "Mejora la salud, permite prevenir enfermedades, curar dolencias y contribuye a aumentar la productividad del resto de sectores", ha valorado.

Además, ha recordado que el sector farmacéutico y biomédico es el que "más recursos" destina en el campo de I+D, si bien ha matizado que se trata de un área de naturaleza "compleja" por el "alto grado de incertidumbre" que presenta.

En este sentido, ha apuntado al "riesgo importante" que supone el proceso innovador ya que, según ha explicado, el 13% de los medicamentos con los que se investiga en la industria farmacéutica no pasa la primera fase de investigación.

Entre las iniciativas del Gobierno que ha destacado la ministra se encuentran la de "incrementar la competitividad" de la industria para alcanzar el objetivo de que genere el 20% del PIB nacional al tiempo que se busca "fortalecer" su resiliencia a los cambios de ciclo económicos y que cuente con unas "bases sólidas" para lograr un "crecimiento sostenido".

Además, Maroto ha señalado que el sector de la industria va a tener que "abordar retos importantes" como la sostenibilidad y la transición ecológica. "Es un reto en el que todos estamos implicados porque todos tenemos que preservar recursos, apostar por la economía circular y reducir residuos", ha añadido.

No obstante, ha matizado que este proyecto "no sería viable" si no "contara" con las personas "adecuadas" por lo que ha llamado a incorporar "el mejor talento" a la industria farmacéutica, así como a "estimular" la presencia de las mujeres a las profesiones STEM.

AUMENTO AL 7% DEL PIB EN SANIDAD PÚBLICA

Por su parte, la directora general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Patricia Lacruz Gimeno, ha destacado el objetivo del Gobierno para el año 2030 de que se dedique el 7% del PIB a la sanidad pública, lo que supone un incremento de un punto con respecto al valor actual que es del 6%.

"Para el Ministerio el gasto en sanidad no es un gasto: es una inversión porque esta inversión es en salud", ha aseverado. Lacruz, si bien ha matizado que el presupuesto del Gobierno "es finito", ha apuntado a que el impacto económico de esta "inversión" es "cuantificable" y ha señalado que aspectos como la planificación, la evaluación y la optimización de recursos son "clave" para "abordar los retos" de la sociedad.

Además, ha calificado la innovación como una "característica de nuestro tiempo" que lleva asociado un "beneficio incremental" y que requiere un "transformación del sistema sanitario". Por ello, ha reafirmado la vinculación del Gobierno con la Agenda 2030 y su "responsabilidad compartida" con la industria para "desarrollar acciones" para la "consecución de objetivos y retos" del sector.

FARMAINDUSTRIA VE RAZONABLE DESTINAR EL 7% DEL PIB EN 2023

Por su parte, el máximo representante de Farmaindustria también ha considerado "razonable" la previsión del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, de dedicar el 7% del PIB a la sanidad pública en el año 2023, por los "múltiples beneficios" tanto sanitarios como sociales y económicos que esta inversión reportaría.

Y es que esa propuesta, incluida en las medidas de legislatura que el también secretario general del PSOE ha propuesto a Podemos para recabar su apoyo de cara al debate de investidura, supondría un desembolso de unos 10.000 millones de euros anuales más que en la actualidad.

"El presidente y su equipo tienen claro que la atención sanitaria de calidad es una prioridad para los ciudadanos", ha valorado Martín Sellés Fort, que ha apuntado que "muchas voces autorizadas" consideran igualmente que se debería aplicar el 7% del PIB al sistema sanitario público.

Se trata del porcentaje que están invirtiendo los países de nuestro entorno y que está un punto por encima del 6% que dedica España en la actualidad, frente al 6,5% que destinaba en 2010 y a pesar de que en lo que va de década el número de personas mayores de 65 años ha crecido un 12% y hay también más pacientes crónicos.

El presidente de Farmaindustria ha agregado que en los últimos ocho años el gasto en pensiones se ha disparado un 34%, en tanto que el PIB ha crecido un 12% y el gasto sanitario solo ha aumentado un 3%, un punto más que el gasto público en medicamentos (2%).

"Los números hablan por sí solos", ha expresado Sellés Fort, que ha abogado por modernizar la gestión financiera y presupuestaria, para que sea "más flexible" y poder introducir "con rapidez" la innovación, considerándola "no un gasto, sino una inversión.

En su intervención, ha repasado los "grandes logros" cosechados en el último cuarto de siglo, como la reducción de las muertes por cáncer un 20% o un 40% los fallecidos por patologías cardiovasculares.

En este sentido, ha remarcado la "gran contribución sanitaria, social y económica" que aportan los nuevos medicamentos o el que se esté haciendo "compatible" la innovación con la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero, "si queremos tener un Sistema Nacional de Salud excelente, necesitamos introducir ciertos cambios", ha avisado.

Finalmente, el consejero de Sanidad de Cantabria ha considerado el SNS "uno de los mayores patrimonios de los españoles", y ha subrayado la repercusión de la industria farmacéutica en la sociedad.

Miguel Rodríguez ha recalcado también que la innovación e investigación farmacéutica contribuyen a mejorar la calidad de vida, en una momento en el que las tecnologías avanzan de forma "significativa".