Las entradas para el MAF, disponibles también en la taquilla del Mercado del Este

Las entradas para los espectáculos de sala que propone este año el la Muestra Internacional de Artes Fantásticas (MAF) de Santander que dirige Ana Lekube apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC), estarán también disponibles en la taquilla que ha ubicado el festival en el Mercado del Este, abierta del 13 al 22 de septiembre.

Además de poder adquirirlas en los cajeros de Liberbank, entradas.liberbank.es y llamando al 902.106.601, a partir del viernes se podrán comprar en este espacio, donde también es posible inscribirse en los talleres del programa, ha informado la FSC en nota de prensa.

Aunque gran parte de las propuestas del MAF son gratuitas y se desarrollan en calles y plazas de la ciudad, la muestra incluye, como es habitual, varios espectáculos de sala.

Entre ellos, destaca el que es uno de los platos "fuertes" de esta edición, 'Cambuyón', creado por la compañía española del mismo nombre, una obra que atracó durante dos semanas en el teatro New Victory del Off Broadway, con gran éxito de público y crítica, siendo nominada a The Bessies 2015, los premios de la danza de Nueva York.

'Cambuyón' es un espectáculo de danzas percusivas y urbanas, un recorrido cultural de ritmos, fusiones y mestizajes, en el que se combinan el hip hop, el claqué y la percusión corporal en un periplo único, en el que la música se hace con el cuerpo, con cajones, con guitarras, voces y hasta con cajas de cerillas.

Se podrá disfrutar el sábado 21 a las 20 horas en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Las entradas tienen un precio de 15 euros para adultos y de 9 para niños de 7 a 12 años.

Otro de los espectáculos de sala es 'Un cuento del viento', de la compañía checa Pavel Smîd Teatr, que mezcla títeres y humor. Se instalarán en el Palacio de Festivales el domingo a las 17 y 18:30 horas y las entradas tiene un precio de 8 euros.

Ese mismo día a las 19:30 horas el Palacio recibirá a los salmantinos de La Chana Teatro, que presentarán 'La Osadía', la versión "más irreverente, poética y divertida" de La Odisea de Homero. Las entradas tienen un precio de 15 euros.

Habrá dos propuestas de calle para las que será necesario adquirir entrada. Una de ellas es 'El circo de las pulgas', de los franceses Petit Miracles, que ofrecerán cinco funciones diarias durante los tres días de la muestra en el Parque San Martín de la Mar. Las localidades tienen un precio de 4 euros.

Además, el 20 de septiembre a las 20.30 y 22 horas podrá verse en el claustro de la catedral 'La poubelle plus belle', de Zero en Conducta, ganador del premio al mejor espectáculo en el Festival de Títeres de Haifa (Israel). El precio es de 6 euros.