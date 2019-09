Macarena Recuerda Shepherd presentará su innovadora autobiografía audiovisual en el Centro Botín

Las artes escénicas regresan este jueves, 19 de septiembre, al auditorio del Centro Botín de la mano de un montaje que presenta una autobiografía audiovisual narrada con la técnica stop-motion de animación de objetos. Una performance que adquiere la forma de película realizada en directo, en la que la artista Macarena Recuerda Shepherd reconstruye la historia de su propia vida.

Se trata de una narración completamente diferente, que se apoya en una cuidada combinación de elementos, imágenes pictóricas, fotografías y vídeos para presentar un autorretrato que establece un nexo singular entre la autora, su vida y la descripción de ésta.

Según su creadora, 'That's the story of my life', cuya representación será este jueves, 19 de septiembre, a las 20.00 horas, es un "álbum de familia sin familia". Una propuesta completamente disruptiva, que recibió el Premio Feria de Huesca al espectáculo más innovador en gira (2011) y el Drac d'or a la Millor Dramaturgia (2012) en la Fira de Tietelles de Lleida.

Durante los 60 minutos que dura el espectáculo, aparecerán en una pantalla diferentes imágenes en forma de recortables, libros con móviles, pop-ups, zoótropos, fotografías, rótulos o bocadillos de cómics que conforman la vida de la protagonista. En un momento dado, se proyectará la imagen de un espectador elegido aleatoriamente, que se convertirá en protagonista activo de la historia.

Es una pieza construida como flases de una memoria, por la que desfilan aciertos y desatinos de una vida que el espectador debe hilar y reordenar.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y titulada por el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler en la especialidad de Flamenco, Macarena Recuerda Shepherd es creadora visual y bailarina, y ha realizado proyectos con Txalo Toloza, Amalia Fernández, Josunene, Amanda Pola y Vicente Arlandis.

En este montaje, cuenta con la colaboración del artista Manu Morales y con el respaldo técnico de Gorka Bilbao, responsable de vídeo y edición, y Alberto Pastore, encargado de los zoótropos.

Al concluir el espectáculo, el equipo de Macarena Recuerda Shepherd ofrecerá una charla sobre el proceso de creación de esta obra y responderá a cualquier duda que el público desee plantear. Las entradas para disfrutar de este montaje tienen un precio de 14 euros, con una bonificación del 50% para los titulares de la tarjeta Amigo del Centro Botín.

Cinco días más tarde, el auditorio del Centro Botín acogerá el estreno en exclusiva para Cantabria del show 'DUST', una mezcla de instalación, concierto y performance, ejecutada por Robert Henke. Considerado una de las mentes más visionarias de la electrónica mundial, el polifacético artista alemán tritura los sonidos en partículas microscópicas para recomponerlos en directo.

Los zumbidos que producen las descargas eléctricas de un transformador, el ruido de una cafetera italiana en ebullición o los restos sonoros de grabaciones realizadas con viejos sintetizadores, son solo algunas de las fuentes que Henke remezcla a lo largo de una actuación en la que se sitúa en el centro de una sala completamente a oscuras con múltiples altavoces envolviendo al público.

Justo después del espectáculo, previsto para el próximo martes 24 de septiembre a las 21.00 horas, se desarrollará una charla con preguntas abiertas al artista. Elena Gómez, presentadora del programa Atmósfera de Radio 3, dirigirá y grabará este encuentro con Henke, en el que los asistentes podrán acercarse más a su proceso creativo. Las entradas para este concierto, perteneciente al ciclo 'Música Abierta', cuestan 12 euros, con un descuento del 50% para los Amigos del Centro Botín.

Por último, el viernes 20 de septiembre, a las 21.00 horas en el restaurante El Muelle del Centro Botín, tendrá lugar un nuevo Menú Sonoro. El grupo protagonista de esta propuesta única, en la que se fusiona la música en directo con la cocina creativa, será Tres para el Tango: una formación cántabra cuyo repertorio transita por los tangos argentinos y las milongas de diferentes épocas.

Los asistentes a este evento podrán disfrutar de una velada en la que degustarán un menú creado por Jesús Sánchez, chef reconocido con dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol, inspirado en la rica música rioplatense. El precio de la cena es de 35 euros. Aquellos interesados en acudir deben reservar su plaza a través del teléfono 942 64 93 66.