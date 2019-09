Macarena Recuerda Shepherd presenta esta tarde su innovadora autobiografía audiovisual en el Centro Botín

Las artes escénicas regresan este jueves, 19 de septiembre, al auditorio del Centro Botín de la mano de un montaje que presenta una autobiografía audiovisual narrada con la técnica stop-motion de animación de objetos. Una performance que adquiere la forma de película realizada en directo, en la que la artista Macarena Recuerda Shepherd reconstruye la historia de su propia vida.

Se trata de una narración completamente diferente, que se apoya en una cuidada combinación de elementos, imágenes pictóricas, fotografías y vídeos para presentar un autorretrato que establece un nexo singular entre la autora, su vida y la descripción de ésta.

Según su creadora, 'That's the story of my life', cuya representación será este jueves, 19 de septiembre, a las 20.00 horas, es un "álbum de familia sin familia". Una propuesta completamente disruptiva, que recibió el Premio Feria de Huesca al espectáculo más innovador en gira (2011) y el Drac d'or a la Millor Dramaturgia (2012) en la Fira de Tietelles de Lleida.

Durante los 60 minutos que dura el espectáculo, aparecerán en una pantalla diferentes imágenes en forma de recortables, libros con móviles, pop-ups, zoótropos, fotografías, rótulos o bocadillos de cómics que conforman la vida de la protagonista. En un momento dado, se proyectará la imagen de un espectador elegido aleatoriamente, que se convertirá en protagonista activo de la historia.

Es una pieza construida como flases de una memoria, por la que desfilan aciertos y desatinos de una vida que el espectador debe hilar y reordenar.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y titulada por el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler en la especialidad de Flamenco, Macarena Recuerda Shepherd es creadora visual y bailarina, y ha realizado proyectos con Txalo Toloza, Amalia Fernández, Josunene, Amanda Pola y Vicente Arlandis.

En este montaje, cuenta con la colaboración del artista Manu Morales y con el respaldo técnico de Gorka Bilbao, responsable de vídeo y edición, y Alberto Pastore, encargado de los zoótropos.

Al concluir el espectáculo, el equipo de Macarena Recuerda Shepherd ofrecerá una charla sobre el proceso de creación de esta obra y responderá a cualquier duda que el público desee plantear. Las entradas para disfrutar de este montaje tienen un precio de 14 euros, con una bonificación del 50% para los titulares de la tarjeta Amigo del Centro Botín.