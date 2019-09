El MAF se adentra mañana en las danzas percusivas y urbanas de 'Cambuyón'

La Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (MAF), dirigida por Ana Lekube con apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC), se adentrará este sábado en las danzas percusivas y urbanas de 'Cambuyón', que podrá verse en el Palacio de Festivales a las 20 horas.

Creado por la compañía del mismo nombre, la obra atracó durante varias semanas en el teatro New Victory del Off Broadway con gran éxito de público y crítica, siendo nominada a The Bessies 2015, los premios de la danza de Nueva York.

Se trata de un espectáculo de danzas percusivas y urbanas, un recorrido cultural de ritmos, fusiones y mestizajes en el que se combinan el hip hop, el claqué y la percusión corporal en un periplo único en el que la música se hace con el cuerpo, con cajones, con guitarras, voces y hasta con cajas de cerillas.

Las entradas tienen un precio de quince euros para adultos y de nueve para niños de 7 a 12 años.

'The Incredible Box', de la compañía La Tal, es otra de las propuestas de esta segunda jornada del MAF, un espectáculo que se estrenó en 1850 y que pasó de padres a hijos, generación tras generación, hasta llegar a su actual director, biznieto del fundador.

La obra, que recibió el Premio Mejor Espectáculo de Calle en el Festival MUECA 2018 y en la Feria Kulturboerse de Freiburgh 2015, podrá verse en la Plaza Pombo a las 17.30 y las 19 horas.

Por su parte, la compañía eLe, formada en Barcelona con el objetivo de investigar las posibilidades expresivas de los títeres, ofrecerá 'Roulettes', con cuatro funciones en el exterior del Paraninfo de la Universidad de Cantabria, a las 18, 18.30, 19 y 21.30 horas.

Además, este sábado el público podrá de nuevo apreciar los espectáculos que inauguraron la primera jornada del MAF: 'Headspace', de Electric Circus, en los Jardines de Pereda de 12 a 14.30 y de 17 a 19.30 horas; y 'El circo de las pulgas', de Petits Miracles, en la Plaza San Martín a las 17, 17.30, 18, 19 y 21:30 horas.

ENTRADAS

Las entradas de los espectáculos en sala y carpa se pueden adquirir en los cajeros de Liberbank, entradas.liberbank.es y llamando al 902.106.601, también en la taquilla del Mercado del Este.