El Maf se adentra este sábado en las danzas percusivas y urbanas de 'Cambuyón'

La Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (Maf), dirigida por Ana Lekube con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC), se adentrará este sábado en las danzas percusivas y urbanas de 'Cambuyón', uno de los espectáculos más intensos de esta edición que podrá verse en la Sala Pereda del Palacio de Festivales a las 20.00 horas.

Creado por la compañía del mismo nombre, la obra atracó durante varias semanas en el teatro New Victory del Off Broadway con gran éxito de público y crítica, siendo nominada a The Bessies 2015, los premios de la danza de Nueva York.

Se trata de un espectáculo de danzas percusivas y urbanas, un recorrido cultural de ritmos, fusiones y mestizajes en el que se combinan el hip hop, el claqué y la percusión corporal en un periplo único en el que la música se hace con el cuerpo, con cajones, con guitarras, voces y hasta con cajas de cerillas.

Nunca antes se había podido contar en el MAF con un espectáculo de danza tan potente como este. Las entradas tienen un precio de quince euros para adultos y de nueve para niños de 7 a 12 años.

'The Incredible Box', de la compañía La Tal, es otra de las propuestas de esta segunda jornada del Maf. En 1850 se estrenó un maravilloso show que reunía lo mejor del momento: la cantante de voz más cristalina, el mago más audaz del planeta, el actor más celebrado. Todos actuaban en un decorado extraordinario: 'The Incredible Box'.

Famoso en el mundo entero, el espectáculo pasó de padres a hijos, generación tras generación. Hoy, el director - biznieto del fundador- y dos ayudantes intentan mantener su grandeza. Sin cantantes, sin magos, sin actores, llegan ahora con humor, ternura y poesía.

La obra recibió el Premio Mejor Espectáculo de Calle en el Festival MUECA 2018 y en la Feria Kulturboerse de Freiburgh 2015. Podrá verse en la Plaza Pombo a las 17:30 y las 19:00 horas.

La compañía eLe nació del deseo de investigar las posibilidades expresivas de los títeres. Formada en Barcelona en el 2014 por Marta Lorente y Raquel Batet tras su encuentro en el Taller de Marionetas de Pepe Otal, del que surgió 'Si yo te contara*', su primer espectáculo.

Con Roulettes, su segunda creación conjunta, proponen una obra delicada, hecha de ternura y humor, con una espléndida manipulación de marionetas de hilo. Una historia cotidiana, sencilla, del desencuentro entre un niño travieso y un anciano cascarrabias, que acabará de forma muy diferente. Ofrecerán cuatro funciones en el exterior del Paraninfo de la Universidad de Cantabria (C/ Sevilla), a las 18.00, 18.30, 19.00 y 21.30 horas.

Además, este sábado el público podrá de nuevo apreciar los espectáculos que inauguraron la primera jornada del Maf. 'Headspace', de Electric Circus, en los Jardines de Pereda de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 19.30 horas y 'El circo de las pulgas', de Petits Miracles, en la Plaza San Martín a las 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 y 21.30 horas.