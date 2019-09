Raquel Andueza & La Galanía trae al Palacio de Festivales su homenaje a Barbara Strozzi

La soprano Raquel Andueza y el grupo de música barroca La Galanía traerán el próximo viernes, 27 de septiembre, al Palacio de Festivales de Cantabria, su homaneja a la compositoria y soprano barroca, la veneciana Barbara Strozzi, por el 400 aniversario de su nacimiento.

La sala Pereda acogerá este recital de 75 minutos, que comenzará a las 20.30 horas, con el que la soprano y el grupo de música barroca homenajean a la veneciana con piezas como 'La Vendetta', 'L'eraclito Amoroso' o 'Amor Dormiglione'.

Raquel Andueza, nacida en Pamplona, inicia su formación musical a los seis años. Posteriormente, becada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres, amplía estudios en la Guildhall Shool of Music and Drama de Londres, donde obtiene el Bachelor of Music con mención honorífica y recibe el premio School Singing Prize. Poco más tarde conoce al maestro Richard Levitt, quien ha sido su referente hasta que Lisa Paglin y Marianna Brilla se han convertido en sus preparadoras vocales.

Ha colaborado asiduamente con diversas formaciones: La Colombina, L'Arpeggiata, Orquesta Barroca de Sevilla, Gli Incogniti, La Tempestad, Al Ayre Español, El Concierto Español, Private Musicke, La Real Cámara, Hippocampus, B'Rock, Orphénica Lyra, etc. En 2010 funda, junto al tiorbista Jesús Fernández Baena, el grupo La Galanía, siendo galardonados en 2014 como Mejor Grupo Barroco por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua.

Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo (París, Madrid, Barcelona, Bruselas, Utrecht, Nueva York, Praga, Frankfurt, Bucarest, Tokio, Viena, México, Nápoles, Granada, Minneapolis, Berna, Panamá, Chicago, Londres, Hong Kong, Moscú, Bogotá,, Nagoya, México, Vancouver, etc.), y en 2012 hace su debut en el neoyorquino Carnegie Hall y en los Proms londinenses.

Ha sido dirigida por directores como William Christie, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Pablo Heras-Casado, Jacques Ogg, Monica Huggett, Eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio Dantone, Christian Curnyn, Sir Colin Davis, José Ramón Encinar, etc.

Colabora en bandas sonoras de películas, cortometrajes y series de televisión, como "Exodus" (Ridley Scott, 2014), "Carlos" (TVE1, Oriol Ferrer, 2015), "Isabel" (TVE1, Javier Olivares, 2012), "Atraco" (Eduard Cortés, 2012), "Tous les soleils" (Philippe Claudel, 2011), "Disección de una tormenta" (Julio Soto Gúrpide, 2010). Y ha puesto, junto a La Galanía, la voz al anuncio de televisión "Loewe Sport", de la firma Loewe.

LA GALANÍA

La Galanía es una de las formaciones especializadas más importantes del panorama musical español actual. Fundada en el año 2010 por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena, su finalidad es interpretar música barroca, tanto del siglo XVII como del XVIII, en base a unos cuidados principios historicistas y apostando por colaborar con los mejores músicos tanto españoles como de otras nacionalidades, todos ellos especializados en este repertorio.

Sus miembros forman parte de orquestas y grupos prestigiosos a nivel mundial, como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Private Musicke, Orchestra of the Age of the Enlightment, L'Arpeggiata, etc. Como eje central del grupo cuentan con la soprano Raquel Andueza, la cual es invitada regularmente a los auditorios y festivales más importantes del mundo.

La Galanía hizo su debut con gran éxito en la Catedral de Pamplona con el Stabat Mater de Pergolesi, y rápidamente comenzaron a estar presentes en los más prestigiosos auditorios y festivales del mundo: París, Madrid, Barcelona, Bruselas, Frankfurt, Utrecht, Praga, Bucarest, Viena, México DF, Nápoles, Granada, Mineápolis, Roma, Ciudad de Panamá, Vancouver, Berna, Chicago, Londres, Hong Kong, Moscú, Tokio, Nueva York, Bogotá, Nagoya, etc.

En enero de 2011 salió a la luz su primer proyecto discográfico, 'Yo soy la locura', para su propio sello discográfico, Anima e Corpo, álbum que desde su salida al mercado fue siendo un éxito de crítica y ventas, y que recibió de manera unánime el premio Festclásica, otorgado por la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.